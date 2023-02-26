https://ria.ru/20230226/koreya-1854367070.html

Ким Чен Ын принял участие в церемонии начала строительства новой улицы

Ким Чен Ын принял участие в церемонии начала строительства новой улицы - РИА Новости, 26.02.2023

Ким Чен Ын принял участие в церемонии начала строительства новой улицы

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с "любимой дочерью" принял участие в церемонии начала строительства новой улицы в столице страны Пхеньяне, передает северокорейское РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T09:01

2023-02-26T09:01

2023-02-26T09:52

в мире

пхеньян

ким чен ын

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СЕУЛ, 26 фев – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с "любимой дочерью" принял участие в церемонии начала строительства новой улицы в столице страны Пхеньяне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что церемония начала строительства новой улицы в районе Сопхо прошла 25 февраля. Задача по строительству улицы была выдвинута на шестом пленуме Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, а выполнение "поручено молодежи". "Как только товарищ Ким Чен Ын прибыл вместе с любимой дочерью на место церемонии, все участники приветствовали их бурными возгласами "Мансе!" ("Ура" - ред.)", - говорится в сообщении. Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии и символически обозначил начало строительства, нажав на кнопку взрывного устройства, а также "вместе со своей любимой дочерью" сделал первый взмах лопатой. В церемонии приняли участие члены президиума Политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун и Чо Ён Вон, секретари ЦК партии Ли Иль Хван и Чон Хён Чхоль, вице-премьер кабинета министров Пак Хун, заведующий отделом ЦК партии Ли Ду Сон, командиры и члены Пэктусанского ударного отряда героической молодежи, руководящие работники Союза молодежи и другая пхеньянская молодежь. Молодые строители, по сообщению ЦТАК, кипели энтузиазмом, скандировали лозунги.

https://ria.ru/20230214/kndr-1851930923.html

https://ria.ru/20230214/marki-1851861105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пхеньян, ким чен ын