https://ria.ru/20230226/koreya-1854367070.html
Ким Чен Ын принял участие в церемонии начала строительства новой улицы
Ким Чен Ын принял участие в церемонии начала строительства новой улицы - РИА Новости, 26.02.2023
Ким Чен Ын принял участие в церемонии начала строительства новой улицы
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с "любимой дочерью" принял участие в церемонии начала строительства новой улицы в столице страны Пхеньяне, передает северокорейское РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:01
2023-02-26T09:01
2023-02-26T09:52
в мире
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ким чен ын
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СЕУЛ, 26 фев – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с "любимой дочерью" принял участие в церемонии начала строительства новой улицы в столице страны Пхеньяне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что церемония начала строительства новой улицы в районе Сопхо прошла 25 февраля. Задача по строительству улицы была выдвинута на шестом пленуме Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, а выполнение "поручено молодежи". "Как только товарищ Ким Чен Ын прибыл вместе с любимой дочерью на место церемонии, все участники приветствовали их бурными возгласами "Мансе!" ("Ура" - ред.)", - говорится в сообщении. Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии и символически обозначил начало строительства, нажав на кнопку взрывного устройства, а также "вместе со своей любимой дочерью" сделал первый взмах лопатой. В церемонии приняли участие члены президиума Политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун и Чо Ён Вон, секретари ЦК партии Ли Иль Хван и Чон Хён Чхоль, вице-премьер кабинета министров Пак Хун, заведующий отделом ЦК партии Ли Ду Сон, командиры и члены Пэктусанского ударного отряда героической молодежи, руководящие работники Союза молодежи и другая пхеньянская молодежь. Молодые строители, по сообщению ЦТАК, кипели энтузиазмом, скандировали лозунги.
https://ria.ru/20230214/kndr-1851930923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, ким чен ын
В мире, Пхеньян, Ким Чен Ын
09:01 26.02.2023 (обновлено: 09:52 26.02.2023)
Ким Чен Ын принял участие в церемонии начала строительства новой улицы
Ким Чен Ын с дочерью принял участие в церемонии начала строительства улицы в Пхеньяне
СЕУЛ, 26 фев – РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с "любимой дочерью" принял участие в церемонии начала строительства новой улицы в столице страны Пхеньяне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
.
Сообщается, что церемония начала строительства новой улицы в районе Сопхо прошла 25 февраля. Задача по строительству улицы была выдвинута на шестом пленуме Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, а выполнение "поручено молодежи".
"Как только товарищ Ким Чен Ын прибыл вместе с любимой дочерью на место церемонии, все участники приветствовали их бурными возгласами "Мансе!" ("Ура" - ред.)", - говорится в сообщении.
Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии и символически обозначил начало строительства, нажав на кнопку взрывного устройства, а также "вместе со своей любимой дочерью" сделал первый взмах лопатой.
В церемонии приняли участие члены президиума Политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун и Чо Ён Вон, секретари ЦК партии Ли Иль Хван и Чон Хён Чхоль, вице-премьер кабинета министров Пак Хун, заведующий отделом ЦК партии Ли Ду Сон, командиры и члены Пэктусанского ударного отряда героической молодежи, руководящие работники Союза молодежи и другая пхеньянская молодежь. Молодые строители, по сообщению ЦТАК, кипели энтузиазмом, скандировали лозунги.