https://ria.ru/20230226/kontakty-1854460204.html

Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии

Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии - РИА Новости, 26.02.2023

Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии

США считают важным поддерживать каналы взаимодействия с Китаем по военной линии для обеспечения стабильности, заявил советник президента США по национальной... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T21:44

2023-02-26T21:44

2023-02-26T21:44

в мире

китай

сша

джейк салливан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США считают важным поддерживать каналы взаимодействия с Китаем по военной линии для обеспечения стабильности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Салливан также выразил сожаление в связи с отказом минобороны Китая "принимать звонки" от главы Пентагона Ллойда Остина. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.

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китай

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в мире, китай, сша, джейк салливан, министерство обороны сша