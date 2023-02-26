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Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии
Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии - РИА Новости, 26.02.2023
Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии
США считают важным поддерживать каналы взаимодействия с Китаем по военной линии для обеспечения стабильности, заявил советник президента США по национальной... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T21:44
2023-02-26T21:44
2023-02-26T21:44
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США считают важным поддерживать каналы взаимодействия с Китаем по военной линии для обеспечения стабильности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Салливан также выразил сожаление в связи с отказом минобороны Китая "принимать звонки" от главы Пентагона Ллойда Остина. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.
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в мире, китай, сша, джейк салливан, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Джейк Салливан, Министерство обороны США
Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии
В Белом доме назвали поддержание контактов с Китаем по военной линии важным