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Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии - РИА Новости, 26.02.2023
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Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии
Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии - РИА Новости, 26.02.2023
Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии
США считают важным поддерживать каналы взаимодействия с Китаем по военной линии для обеспечения стабильности, заявил советник президента США по национальной... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T21:44
2023-02-26T21:44
в мире
китай
сша
джейк салливан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США считают важным поддерживать каналы взаимодействия с Китаем по военной линии для обеспечения стабильности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Салливан также выразил сожаление в связи с отказом минобороны Китая "принимать звонки" от главы Пентагона Ллойда Остина. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.
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в мире, китай, сша, джейк салливан, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Джейк Салливан, Министерство обороны США
21:44 26.02.2023
 
Белый дом заявил о важности поддержания контактов с КНР по военной линии

В Белом доме назвали поддержание контактов с Китаем по военной линии важным

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США считают важным поддерживать каналы взаимодействия с Китаем по военной линии для обеспечения стабильности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы считаем важным иметь военное взаимодействие для обеспечения стабильности", - заявил он в интервью телеканалу NBC News.
Салливан также выразил сожаление в связи с отказом минобороны Китая "принимать звонки" от главы Пентагона Ллойда Остина.
Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.
Флаги США возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 22:25
США заявили об отсутствии доказательств поставок КНР военной помощи России
 
В миреКитайСШАДжейк СалливанМинистерство обороны США
 
 
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