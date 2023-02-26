https://ria.ru/20230226/kolledzh-1854454486.html
В запорожской Васильевке повреждено здание колледжа из-за обстрела ВСУ
В запорожской Васильевке повреждено здание колледжа из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023
В запорожской Васильевке повреждено здание колледжа из-за обстрела ВСУ
Здание колледжа города Васильевка повреждено из-за обстрела со стороны украинских боевиков утром в воскресенье, сообщил журналистам представитель экстренных... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T20:43
2023-02-26T20:43
2023-02-26T20:43
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Здание колледжа города Васильевка повреждено из-за обстрела со стороны украинских боевиков утром в воскресенье, сообщил журналистам представитель экстренных служб. Ранее власти Васильевки в Запорожской области сообщили РИА Новости, что украинские силовики выпустили около шести боеприпасов по городу. "В результате обстрела города Васильевка повреждение получило здание колледжа. Разрушена кровля. На крыше продолжают находиться несколько неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время силами саперного подразделения Вооружённых сил России проходит работа по ликвидации и обезвреживанию боеприпасов ", - сказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20230226/obstrely-1854443480.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В запорожской Васильевке повреждено здание колледжа из-за обстрела ВСУ
В запорожской Васильевке разрушена кровля колледжа из-за обстрела украинских войск