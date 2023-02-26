https://ria.ru/20230226/kolledzh-1854454486.html

В запорожской Васильевке повреждено здание колледжа из-за обстрела ВСУ

В запорожской Васильевке повреждено здание колледжа из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023

В запорожской Васильевке повреждено здание колледжа из-за обстрела ВСУ

Здание колледжа города Васильевка повреждено из-за обстрела со стороны украинских боевиков утром в воскресенье, сообщил журналистам представитель экстренных... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T20:43

2023-02-26T20:43

2023-02-26T20:43

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854382311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_047f80d034b9a1801bd42f63cac43c48.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Здание колледжа города Васильевка повреждено из-за обстрела со стороны украинских боевиков утром в воскресенье, сообщил журналистам представитель экстренных служб. Ранее власти Васильевки в Запорожской области сообщили РИА Новости, что украинские силовики выпустили около шести боеприпасов по городу. "В результате обстрела города Васильевка повреждение получило здание колледжа. Разрушена кровля. На крыше продолжают находиться несколько неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время силами саперного подразделения Вооружённых сил России проходит работа по ликвидации и обезвреживанию боеприпасов ", - сказал представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20230226/obstrely-1854443480.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, вооруженные силы украины