https://ria.ru/20230226/kinolog-1854354757.html

Кинолог опроверг миф о бойцовских собаках

Кинолог опроверг миф о бойцовских собаках - РИА Новости, 26.02.2023

Кинолог опроверг миф о бойцовских собаках

Существование отдельных пород бойцовских собак, которые не обучаемы, крайне агрессивны от рождения и не способны к жизни в семье, является мифом, запрет... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T03:39

2023-02-26T03:39

2023-02-26T03:39

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Существование отдельных пород бойцовских собак, которые не обучаемы, крайне агрессивны от рождения и не способны к жизни в семье, является мифом, запрет отдельных пород, к сожалению, не решит проблему с опасностью животных, чьи владельцы ведут себя безответственно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Все эти разговоры о бойцовских и особо опасных породах немного походят на охоту на ведьм. Никаких бойцовых пород не существует. Как, к сожалению, не существует никакого простого и быстрого решения в этой области", - сказал Голубев. "Ответом на все эти вопросы по-прежнему является методичное регулирование на уровне государства, обязательная регистрация домашних животных, большая работа в части просвещения и обучения владельцев, последовательное движение общества в сторону ответственного владения. Ограничить или запретить что-то – вариант простой, но не эффективный", - добавил он. Вопросы терминологии Кинолог пояснил, что такаого понятия, как "бойцовские породы собак", не существует, эту категорию не признала ни одна международная кинологическая организация. Бойцовыми собаками, по его словам, можно называть исключительно конкретных особей, участвующих в боях. Однако такие бои запрещены во многих странах. Как отметил Голубев, в породном собаководстве в принципе любая агрессия является дисквалифицирующим пороком, исключающим особь из разведения. Стандарт любой породы всегда предполагает стабильную психику и ментальное здоровье животного. По его словам, иногда под бойцовыми собаками подразумевают собак из списка потенциально опасных, что не одно и то же. В утвержденный законодательно перечень вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород, напомнил президент РКФ. Он уточнил, что в списке преимущественно те породы, которые не признаны мировым кинологическим сообществом из-за неоднородности и разногласиями вокруг породы: не прописаны четкие стандарты, отсюда непредсказуемость породы. Также там присутствуют волко-собачьи гибриды: зачастую они в достаточной степени несут в себе черты дикого животного, не умеющего жить с человеком и непредсказуемого. Зависит не только от породы "Иногда под "бойцовыми породами" имеют в виду потомков собак, которых изначально выводили для травли других животных. Тут стоит отметить, что, во-первых, у них не закреплялась агрессия к людям. Во-вторых, у всех пород есть генетическая предрасположенность и об этом не стоит забывать, но это совершенно не значит, что они генетически предрасположены к агрессии", - добавил Голубев. Он рассказал, что, например, американские стаффордширские терьеры, которые пользовались большим успехом для охраны домов, фермерских хозяйств и в охоте на волков, сейчас стали отличными компаньонами, которые живут в семьях с детьми. Из брутальных и серьезные ротвейлеров получаются отличные поводыри. А популярные во всем мире лабрадоры-ретриверы, прекрасные поводыри и терапевты, изначально были выведены в качестве охотничьей подружейной собаки. Кинолог подчеркнул, что не бывает глупых или умных собак, есть лишь неправильное отношение к их воспитанию и безразличие к генетическим предрасположенностям. Любого питомца нужно воспитывать, самодрессирующихся собак или пород не существует. Собаки с выраженными сторожевыми и охранными качествами, например, в большинстве своем очень сообразительные и контактные, отлично поддаются дрессировке, из них получаются прекрасные служебные собаки, которые спасают людям жизни, рассказал Голубев. Нужен экзамен Одним из важнейших шагов, необходимых для повышения ответственности хозяев, было бы введение обязательного маркирования и учета домашних животных, считает он. Как только наладится система маркирования и учета, будет понятно общее количество животных, без которого нельзя поступательно выстроить правила, системы и законы. Кинолог заметил, что характер собаки зависит от грамотного подхода владельца. Если собака проявляет агрессивное поведение, то причина скорей всего в неправильном воспитании, а не в ее породе и размере. Заниматься нужно и маленьким шпицем, и крупным доберманом, добавил он. Одним из способов решения проблемы нерадивых собаководов Голубев назвал введение повсеместных курсов. На них опытные кинологи передавали бы начинающим собаководам основы дрессировки, элементарную зоопсихологию и правила ухода за питомцем. По итогам такого обучения правильно было бы сделать экзамен на право владения собакой, считает президент РКФ. При этом требования к обучению пород должны быть разными. Служебной собаке нужна одна дрессировка, охотничьей – другая, а для владения маленькой собакой можно сделать тест, объяснил Голубев. Кроме того, нужно доносить до владельцев, что в каждую породу заложен набор генетических характеристик, которые необходимо принимать во внимание, приобретая питомца. Человек должен оценить свои силы прежде, чем заводить собаку, и знать, как ей управлять, чтобы обеспечить ее безопасность и безопасность окружающих, объяснил он. "Ключевой тезис в том, что дело не в собаке и ее породе, а в хозяине. И здесь действительно важно проходить обучающие курсы, чтобы человек знал породу, как с ней обращаться, как воспитывать, осознавал свою ответственность. Собаки – это не оружие и не угроза, а друг и помощник человека в грамотных руках собаковода", - заключил Голубев.

https://ria.ru/20230222/pitomnik-1853585101.html

https://ria.ru/20230212/kinolog-1851474596.html

https://ria.ru/20230220/sobaki-1853083014.html

https://ria.ru/20230219/sobaki-1852922084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)