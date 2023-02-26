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В Израиле приняли закон о смертной казни для террористов - РИА Новости, 26.02.2023
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В Израиле приняли закон о смертной казни для террористов
В Израиле приняли закон о смертной казни для террористов - РИА Новости, 26.02.2023
В Израиле приняли закон о смертной казни для террористов
Министерская комиссия по законодательству в Израиле приняла закон о смертной казни для террористов, сообщил в Twitter премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T21:00
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в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев — РИА Новости. Министерская комиссия по законодательству в Израиле приняла закон о смертной казни для террористов, сообщил в Twitter премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Премьер также подчеркнул, что продолжит действовать в сфере безопасности, чтобы "создать фактор сдерживания против террористов и гарантировать безопасность Израиля". Согласно предложенному законопроекту, который цитирует издание JPost, смертная казнь грозит любому человеку, "который умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти к определенной публике &lt;…&gt; и с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине".
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
21:00 26.02.2023 (обновлено: 21:42 26.02.2023)
 
В Израиле приняли закон о смертной казни для террористов

Министерская комиссия Израиля приняла закон о смертной казни для террористов

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкИерусалим, Израиль
Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим, Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев — РИА Новости. Министерская комиссия по законодательству в Израиле приняла закон о смертной казни для террористов, сообщил в Twitter премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня в министерской комиссии по законодательству вместе с министром Бен-Гвиром мы приняли закон о смертной казни для террористов", — заявил он.

Премьер также подчеркнул, что продолжит действовать в сфере безопасности, чтобы "создать фактор сдерживания против террористов и гарантировать безопасность Израиля".
Согласно предложенному законопроекту, который цитирует издание JPost, смертная казнь грозит любому человеку, "который умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти к определенной публике <…> и с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине".
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