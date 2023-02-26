https://ria.ru/20230226/kamilla-1854358400.html

СМИ: Букингемский дворец присвоит супруге Карла III новый титул

СМИ: Букингемский дворец присвоит супруге Карла III новый титул - РИА Новости, 26.02.2023

СМИ: Букингемский дворец присвоит супруге Карла III новый титул

Букингемский дворец после коронации короля Великобритании Карла III намерен официально называть его супругу Камиллу королевой, а не королевой-консортом,... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T06:27

2023-02-26T06:27

2023-02-26T06:39

в мире

великобритания

шотландия

карл iii

елизавета ii

филипп (король бельгии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Букингемский дворец после коронации короля Великобритании Карла III намерен официально называть его супругу Камиллу королевой, а не королевой-консортом, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники. "Букингемский дворец намерен официально называть Камиллу "королевой", а не "королевой-консортом"... изменения, скорее всего, произойдут после коронации короля Карла в мае", - говорится в сообщении издания со ссылкой на неназванные источники. Как отмечает издание, первым шагом к этому стало мероприятие, которое Камилла провела в четверг. Королева-консорт провела мероприятие в честь второй годовщины читательского клуба королевы без консорта. По данным издания, принц Филипп официально был принцем-консортом, но при этом так его не называли. Кроме того, жена короля Георга V технически тоже была королевой-консортом, но на публике её называли королевой Елизаветой. Архивист газеты Times отмечает, что Камиллу стали называть королевой-консортом, потому что после смерти королевы Елизаветы II могла возникнуть путаница. Однако, сейчас обращение королева-консорт больше не кажется необходимым. Королева-консорт является женой правящего короля, она имеет равный с супругом социальный ранг, но не обладает политическими и военными полномочиями регента. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20230213/kelin-1851608792.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230116/prints-garri-1845095386.html

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в мире, великобритания, шотландия, карл iii, елизавета ii, филипп (король бельгии)