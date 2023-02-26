06:27 26.02.2023 (обновлено: 06:39 26.02.2023)
СМИ: Букингемский дворец присвоит супруге Карла III новый титул
Daily Mail: Букингемский дворец намерен называть супругу Карла III Камиллу королевой
© AP Photo / Toby Melville, PoolКарл III и королева-консорт Камилла
© AP Photo / Toby Melville, Pool
Карл III и королева-консорт Камилла. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Букингемский дворец после коронации короля Великобритании Карла III намерен официально называть его супругу Камиллу королевой, а не королевой-консортом, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
"Букингемский дворец намерен официально называть Камиллу "королевой", а не "королевой-консортом"... изменения, скорее всего, произойдут после коронации короля Карла в мае", - говорится в сообщении издания со ссылкой на неназванные источники.
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Как отмечает издание, первым шагом к этому стало мероприятие, которое Камилла провела в четверг. Королева-консорт провела мероприятие в честь второй годовщины читательского клуба королевы без консорта.
"Во дворце существует мнение, что титул королевы-консорта громоздок и, возможно, Камилле будет проще называться просто королевой, когда придет время", - сказал изданию другой собеседник.
По данным издания, принц Филипп официально был принцем-консортом, но при этом так его не называли. Кроме того, жена короля Георга V технически тоже была королевой-консортом, но на публике её называли королевой Елизаветой.
Архивист газеты Times отмечает, что Камиллу стали называть королевой-консортом, потому что после смерти королевы Елизаветы II могла возникнуть путаница. Однако, сейчас обращение королева-консорт больше не кажется необходимым.
Королева-консорт является женой правящего короля, она имеет равный с супругом социальный ранг, но не обладает политическими и военными полномочиями регента.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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