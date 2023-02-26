https://ria.ru/20230226/italiya-1854406115.html

Премьер Италии прокомментировала гибель мигрантов при кораблекрушении

Премьер Италии прокомментировала гибель мигрантов при кораблекрушении - РИА Новости, 26.02.2023

Премьер Италии прокомментировала гибель мигрантов при кораблекрушении

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования в связи с гибелью нескольких десятков мигрантов при кораблекрушении в Ионическом море и заявила о... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:58

2023-02-26T13:58

2023-02-26T13:58

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италия

ионическое море

калабрия

джорджа мелони

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РИМ, 26 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования в связи с гибелью нескольких десятков мигрантов при кораблекрушении в Ионическом море и заявила о решимости бороться с нелегальной миграцией, сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи. По словам Мелони, их жизни были "оборваны торговцами людьми". "Преступно спускать на воду лодку длиной всего 20 метров с 200 людьми на борту в неблагоприятных погодных условиях. Бесчеловечно обменивать жизни мужчин, женщин и детей на цену "билета", который они оплачивают в ложной перспективе безопасного путешествия", - заявила премьер. Мелони подчеркнула, что правительство сохраняет решимость остановить нерегулярную миграцию, чтобы избежать подобных трагедий. По ее словам, "правительство решительно настроено на предотвращение" миграции по морю и этих трагедий. "И будет продолжать делать это, прежде всего требуя максимального сотрудничества от государств выезда и происхождения", - заявила Мелони. По сообщению агентства Adnkronos, на пляже в провинции Кротоне в южной итальянской области Калабрия обнаружены тела 43 человек. Окончательно число жертв крушения может вырасти, так как на лодке, на которой мигранты из Турции направлялись к берегам Италии, предположительно, находились около 180 мигрантов. На данный момент спасены около 80 человек, поиски выживших продолжаются. По предварительной информации, лодка, на которой передвигалось граждане Ирана, Афганистана и Пакистана, разбилась о скалы из-за волнения на море.

https://ria.ru/20221126/politika-1833605745.html

https://ria.ru/20221122/evropa-1833180937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, ионическое море, калабрия, джорджа мелони