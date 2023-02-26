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Испания никогда не отправит войска на Украину, заявила глава Минобороны - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/ispaniya-1854405131.html
Испания никогда не отправит войска на Украину, заявила глава Минобороны
Испания никогда не отправит войска на Украину, заявила глава Минобороны - РИА Новости, 26.02.2023
Испания никогда не отправит войска на Украину, заявила глава Минобороны
Испанские войска никогда не будут принимать участие в конфликте на Украине, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью газете Vanguardia. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:47
2023-02-26T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
маргарита роблес
испания
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МАДРИД, 26 фев - РИА Новости. Испанские войска никогда не будут принимать участие в конфликте на Украине, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью газете Vanguardia. "Испанские военные вмешались бы, только если бы произошло нападение на страну НАТО. Никогда, никогда ни один отряд какой-либо страны НАТО, и Испания является одной из них, не будет участвовать в войне на Украине", - сообщила министр. Кроме того, Маргарита Роблес заявила, что поставляемые Украине боевые танки Leopard не должны использоваться для нападения на РФ. "Я очень настаиваю на том, что у (танков – ред.) Leopard есть только одна цель: защита, а не нападение на Россию", - сказала министр обороны. Роблес также прокомментировала идею о совместных закупках странами ЕС оружия и боеприпасов для Украины. "Боеприпасов не хватает во всех странах, и кажется разумным то, что предложил Европейский союз: мы постоянно сотрудничаем с остальными странами", - заявила министр. По мнению Роблес, не стоит ожидать начала ядерной войны. "Мы думаем, что до такого сценария дело не дойдет, поскольку это было бы ужасно трагично для человечества", - заявила она. В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу в Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники (крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, боеприпасы дальнего действия, противотанковые боеприпасы и т.д.), военного снаряжения (обмундирование и снаряжение для холодной погоды), медицинского оборудования (индивидуальные боевые комплекты, респираторы, средства неотложной медицинской помощи и т.д.), генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Также Испания планирует передать Украине 6 танков Leopard 2A4, подтвердил Санчес, заявив, что его правительство постарается увеличить это число до 10. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230220/bezhentsy-1853200900.html
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Влада Копылова
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в мире, украина, маргарита роблес, испания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Маргарита Роблес, Испания
13:47 26.02.2023 (обновлено: 14:06 26.02.2023)
 
Испания никогда не отправит войска на Украину, заявила глава Минобороны

Глава Минобороны Роблес: испанские войска не будет участвовать в конфликте на Украине

CC BY 3.0 / Carlos Delgado / Palace of Communications, Madrid, SpainДворец Сибелис в Мадриде
Дворец Сибелис в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
CC BY 3.0 / Carlos Delgado / Palace of Communications, Madrid, Spain
Дворец Сибелис в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 26 фев - РИА Новости. Испанские войска никогда не будут принимать участие в конфликте на Украине, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью газете Vanguardia.
"Испанские военные вмешались бы, только если бы произошло нападение на страну НАТО. Никогда, никогда ни один отряд какой-либо страны НАТО, и Испания является одной из них, не будет участвовать в войне на Украине", - сообщила министр.
Кроме того, Маргарита Роблес заявила, что поставляемые Украине боевые танки Leopard не должны использоваться для нападения на РФ. "Я очень настаиваю на том, что у (танков – ред.) Leopard есть только одна цель: защита, а не нападение на Россию", - сказала министр обороны.
Роблес также прокомментировала идею о совместных закупках странами ЕС оружия и боеприпасов для Украины. "Боеприпасов не хватает во всех странах, и кажется разумным то, что предложил Европейский союз: мы постоянно сотрудничаем с остальными странами", - заявила министр.
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По мнению Роблес, не стоит ожидать начала ядерной войны. "Мы думаем, что до такого сценария дело не дойдет, поскольку это было бы ужасно трагично для человечества", - заявила она.
В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу в Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники (крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, боеприпасы дальнего действия, противотанковые боеприпасы и т.д.), военного снаряжения (обмундирование и снаряжение для холодной погоды), медицинского оборудования (индивидуальные боевые комплекты, респираторы, средства неотложной медицинской помощи и т.д.), генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Также Испания планирует передать Украине 6 танков Leopard 2A4, подтвердил Санчес, заявив, что его правительство постарается увеличить это число до 10.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Испания хочет увеличить число поставляемых Украине танков Leopard
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМаргарита РоблесИспания
 
 
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