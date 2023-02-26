https://ria.ru/20230226/ispaniya-1854405131.html

Испания никогда не отправит войска на Украину, заявила глава Минобороны

Испания никогда не отправит войска на Украину, заявила глава Минобороны - РИА Новости, 26.02.2023

Испания никогда не отправит войска на Украину, заявила глава Минобороны

Испанские войска никогда не будут принимать участие в конфликте на Украине, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью газете Vanguardia. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:47

2023-02-26T13:47

2023-02-26T14:06

специальная военная операция на украине

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МАДРИД, 26 фев - РИА Новости. Испанские войска никогда не будут принимать участие в конфликте на Украине, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью газете Vanguardia. "Испанские военные вмешались бы, только если бы произошло нападение на страну НАТО. Никогда, никогда ни один отряд какой-либо страны НАТО, и Испания является одной из них, не будет участвовать в войне на Украине", - сообщила министр. Кроме того, Маргарита Роблес заявила, что поставляемые Украине боевые танки Leopard не должны использоваться для нападения на РФ. "Я очень настаиваю на том, что у (танков – ред.) Leopard есть только одна цель: защита, а не нападение на Россию", - сказала министр обороны. Роблес также прокомментировала идею о совместных закупках странами ЕС оружия и боеприпасов для Украины. "Боеприпасов не хватает во всех странах, и кажется разумным то, что предложил Европейский союз: мы постоянно сотрудничаем с остальными странами", - заявила министр. По мнению Роблес, не стоит ожидать начала ядерной войны. "Мы думаем, что до такого сценария дело не дойдет, поскольку это было бы ужасно трагично для человечества", - заявила она. В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу в Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники (крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, боеприпасы дальнего действия, противотанковые боеприпасы и т.д.), военного снаряжения (обмундирование и снаряжение для холодной погоды), медицинского оборудования (индивидуальные боевые комплекты, респираторы, средства неотложной медицинской помощи и т.д.), генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Также Испания планирует передать Украине 6 танков Leopard 2A4, подтвердил Санчес, заявив, что его правительство постарается увеличить это число до 10. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230220/bezhentsy-1853200900.html

https://ria.ru/20230223/leopard-1854031481.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, маргарита роблес, испания