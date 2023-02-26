https://ria.ru/20230226/inspektsii-1854377241.html
Путин исключил возможность инспекций США на российских ядерных объектах
Путин исключил возможность инспекций США на российских ядерных объектах - РИА Новости, 26.02.2023
Путин исключил возможность инспекций США на российских ядерных объектах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может себе представить, чтобы американские военные инспектировали ядерные объекты РФ в то время, как оказывают... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:30
2023-02-26T10:30
2023-02-26T10:30
россия
новороссия
донецк
йенс столтенберг
павел зарубин
владимир путин
нато
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может себе представить, чтобы американские военные инспектировали ядерные объекты РФ в то время, как оказывают поддержку киевскому режиму. В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", Путин прокомментировал решение о приостановке участия РФ в Договоре о СНВ. Президент подчеркнул, что страны НАТО, хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который в том числе обстреливает жилые кварталы Новороссии и Донецка. "Кроме всего прочего, когда они вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", - сказал Путин. Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.
https://ria.ru/20230226/zapad-1854376781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новороссия, донецк, йенс столтенберг, павел зарубин, владимир путин, нато, в мире
Россия, Новороссия, Донецк, Йенс Столтенберг, Павел Зарубин, Владимир Путин, НАТО, В мире
Путин исключил возможность инспекций США на российских ядерных объектах
Путин заявил, что не может представить инспекции США на российских ядерных объектах