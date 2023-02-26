https://ria.ru/20230226/inspektsii-1854377241.html

Путин исключил возможность инспекций США на российских ядерных объектах

Путин исключил возможность инспекций США на российских ядерных объектах - РИА Новости, 26.02.2023

Путин исключил возможность инспекций США на российских ядерных объектах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может себе представить, чтобы американские военные инспектировали ядерные объекты РФ в то время, как оказывают... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:30

2023-02-26T10:30

2023-02-26T10:30

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новороссия

донецк

йенс столтенберг

павел зарубин

владимир путин

нато

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может себе представить, чтобы американские военные инспектировали ядерные объекты РФ в то время, как оказывают поддержку киевскому режиму. В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", Путин прокомментировал решение о приостановке участия РФ в Договоре о СНВ. Президент подчеркнул, что страны НАТО, хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который в том числе обстреливает жилые кварталы Новороссии и Донецка. "Кроме всего прочего, когда они вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", - сказал Путин. Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.

https://ria.ru/20230226/zapad-1854376781.html

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новороссия

донецк

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Варвара Скокшина

россия, новороссия, донецк, йенс столтенберг, павел зарубин, владимир путин, нато, в мире