14:01 26.02.2023 (обновлено: 15:50 26.02.2023)
СМИ: Германия провалила попытки вытеснить Россию в ключевом регионе
Das Erste: Германия не смогла повредить отношениям России и Индии
© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Германия пытается привлечь Индию на сторону Запада в украинском вопросе, однако связи между Нью-Дели и Москвой слишком сильны, считает немецкий Das Erste.
Как пишет автор статьи Козима Гилл, интерес к Индии со стороны ФРГ очевиден: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Индию в декабре, в конце февраля в страну на несколько дней прибыл министр финансов Кристиан Линднер, а сейчас с визитом там находится канцлер Олаф Шольц.
"Российско-индийские отношения до сих пор тесны: Индия покупает российскую нефть и газ на мировом рынке. К тому же, по оценкам американского аналитического центра Stimson Center, доля российских или даже советских систем вооружения в индийской армии может составлять до 85 процентов", — пояснил журналист.
Кроме того, Нью-Дели и Москва обладают особыми взаимоотношениями в формате ООН. Гилл напомнил, что в четверг Индия вновь воздержалась от голосования по антироссийской резолюции Генассамблеи ООН.
"Россия — самый надежный партнер Индии в Совете Безопасности ООН, что мы склонны упускать из виду. Потому что в Совете Безопасности всегда может быть поднят вопрос кашмирского конфликта — и тогда индийцам понадобится Россия", — подчеркивает Кристиан Вагнер, эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности.
Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За проголосовала 141 страна, семь — против, 32 воздержались. Резолюция требует от Москвы немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Документ не носит обязательного характера.
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