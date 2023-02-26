https://ria.ru/20230226/indiya-1854406431.html

СМИ: Германия провалила попытки вытеснить Россию в ключевом регионе

СМИ: Германия провалила попытки вытеснить Россию в ключевом регионе - РИА Новости, 26.02.2023

СМИ: Германия провалила попытки вытеснить Россию в ключевом регионе

Германия пытается привлечь Индию на сторону Запада в украинском вопросе, однако связи между Нью-Дели и Москвой слишком сильны, считает немецкий Das Erste. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T14:01

2023-02-26T14:01

2023-02-26T15:50

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индия

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кристиан линднер

олаф шольц

оон

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Германия пытается привлечь Индию на сторону Запада в украинском вопросе, однако связи между Нью-Дели и Москвой слишком сильны, считает немецкий Das Erste.Как пишет автор статьи Козима Гилл, интерес к Индии со стороны ФРГ очевиден: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Индию в декабре, в конце февраля в страну на несколько дней прибыл министр финансов Кристиан Линднер, а сейчас с визитом там находится канцлер Олаф Шольц."Российско-индийские отношения до сих пор тесны: Индия покупает российскую нефть и газ на мировом рынке. К тому же, по оценкам американского аналитического центра Stimson Center, доля российских или даже советских систем вооружения в индийской армии может составлять до 85 процентов", — пояснил журналист.Кроме того, Нью-Дели и Москва обладают особыми взаимоотношениями в формате ООН. Гилл напомнил, что в четверг Индия вновь воздержалась от голосования по антироссийской резолюции Генассамблеи ООН.Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За проголосовала 141 страна, семь — против, 32 воздержались. Резолюция требует от Москвы немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Документ не носит обязательного характера.

https://ria.ru/20230225/peregovory-1854290056.html

https://ria.ru/20230225/sholts-1854241981.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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