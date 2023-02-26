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СМИ: Германия провалила попытки вытеснить Россию в ключевом регионе - РИА Новости, 26.02.2023
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СМИ: Германия провалила попытки вытеснить Россию в ключевом регионе
СМИ: Германия провалила попытки вытеснить Россию в ключевом регионе - РИА Новости, 26.02.2023
СМИ: Германия провалила попытки вытеснить Россию в ключевом регионе
Германия пытается привлечь Индию на сторону Запада в украинском вопросе, однако связи между Нью-Дели и Москвой слишком сильны, считает немецкий Das Erste. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:01
2023-02-26T15:50
в мире
индия
германия
москва
анналена бербок
кристиан линднер
олаф шольц
оон
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Германия пытается привлечь Индию на сторону Запада в украинском вопросе, однако связи между Нью-Дели и Москвой слишком сильны, считает немецкий Das Erste.Как пишет автор статьи Козима Гилл, интерес к Индии со стороны ФРГ очевиден: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Индию в декабре, в конце февраля в страну на несколько дней прибыл министр финансов Кристиан Линднер, а сейчас с визитом там находится канцлер Олаф Шольц."Российско-индийские отношения до сих пор тесны: Индия покупает российскую нефть и газ на мировом рынке. К тому же, по оценкам американского аналитического центра Stimson Center, доля российских или даже советских систем вооружения в индийской армии может составлять до 85 процентов", — пояснил журналист.Кроме того, Нью-Дели и Москва обладают особыми взаимоотношениями в формате ООН. Гилл напомнил, что в четверг Индия вновь воздержалась от голосования по антироссийской резолюции Генассамблеи ООН.Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За проголосовала 141 страна, семь — против, 32 воздержались. Резолюция требует от Москвы немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Документ не носит обязательного характера.
https://ria.ru/20230225/peregovory-1854290056.html
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в мире, индия, германия, москва, анналена бербок, кристиан линднер, олаф шольц, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины
В мире, Индия, Германия, Москва, Анналена Бербок, Кристиан Линднер, Олаф Шольц, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Вооруженные силы Украины
14:01 26.02.2023 (обновлено: 15:50 26.02.2023)
 
СМИ: Германия провалила попытки вытеснить Россию в ключевом регионе

Das Erste: Германия не смогла повредить отношениям России и Индии

© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
Флаги России и Индии
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Германия пытается привлечь Индию на сторону Запада в украинском вопросе, однако связи между Нью-Дели и Москвой слишком сильны, считает немецкий Das Erste.
Как пишет автор статьи Козима Гилл, интерес к Индии со стороны ФРГ очевиден: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Индию в декабре, в конце февраля в страну на несколько дней прибыл министр финансов Кристиан Линднер, а сейчас с визитом там находится канцлер Олаф Шольц.
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"Российско-индийские отношения до сих пор тесны: Индия покупает российскую нефть и газ на мировом рынке. К тому же, по оценкам американского аналитического центра Stimson Center, доля российских или даже советских систем вооружения в индийской армии может составлять до 85 процентов", — пояснил журналист.
Кроме того, Нью-Дели и Москва обладают особыми взаимоотношениями в формате ООН. Гилл напомнил, что в четверг Индия вновь воздержалась от голосования по антироссийской резолюции Генассамблеи ООН.
"Россия — самый надежный партнер Индии в Совете Безопасности ООН, что мы склонны упускать из виду. Потому что в Совете Безопасности всегда может быть поднят вопрос кашмирского конфликта — и тогда индийцам понадобится Россия", — подчеркивает Кристиан Вагнер, эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности.
Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За проголосовала 141 страна, семь — против, 32 воздержались. Резолюция требует от Москвы немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Документ не носит обязательного характера.
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В миреИндияГерманияМоскваАнналена БербокКристиан ЛинднерОлаф ШольцООНГенеральная Ассамблея ООНВооруженные силы Украины
 
 
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