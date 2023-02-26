https://ria.ru/20230226/gruziya-1853770837.html

Разворот на Восток. Грузия готова порвать с Евросоюзом

Разворот на Восток. Грузия готова порвать с Евросоюзом - РИА Новости, 26.02.2023

Разворот на Восток. Грузия готова порвать с Евросоюзом

В Тбилиси заявили, что откажутся от вступления в ЕС, если европейцы продолжат вмешиваться во внутренние дела страны. Повод — очередной призыв освободить... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T08:00

2023-02-26T08:00

2023-02-26T09:27

в мире

грузия

сша

тбилиси

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

бидзина иванишвили

евросоюз

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Михаил Катков. В Тбилиси заявили, что откажутся от вступления в ЕС, если европейцы продолжат вмешиваться во внутренние дела страны. Повод — очередной призыв освободить экс-президента Михаила Саакашвили. Кроме того, на Западе недовольны желанием Грузии принять закон об иностранных агентах. Что происходит в закавказской республике — в материале РИА Новости.Прощай, ЕвропаЕвропарламент в третий раз призвал ЕС ввести санкции против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили — якобы тот несет ответственность за страдания Михаила Саакашвили. Евродепутаты требуют выпустить экс-главу Грузии из тюрьмы, где он находится с октября 2021-го, и отправить на лечение за границу. По их мнению, помиловать его должна нынешний президент Саломе Зурабишвили.Однако Тбилиси не спешит идти на поводу у европейских партнеров. Как сказал генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, "правительство Грузии будет играть по грузинским правилам". И подчеркнул: если Запад собирается шантажировать республику статусом кандидата в Евросоюз, пусть оставляет его себе. Другие представители партии отмечали, что все обвинения в адрес их страны основаны на лжи и дезинформации — на самом деле для Саакашвили созданы самые лучшие условия в одной из грузинских тюрем.Тем временем в оппозиции заявляют, что власти удерживают экс-президента, потому что имеют некие обязательства перед Владимиром Путиным. В свою очередь, Зурабишвили считает, что грузины оказались заложниками ситуации, в чем виноват как сам Саакашвили, который, несмотря на уголовное преследование, вернулся на родину, так и те, кто его посадил. Вместе с тем она не хочет подписывать помилование, потому что не верит, что бывший глава республики раскаялся в преступлениях. Соответственно, выйдя на свободу, он может еще больше дискредитировать Грузию.Россия или СШАПока европейцы ругали грузин за Саакашвили, четыре бывших депутата "Грузинской мечты" Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, создавшие общественное движение "Сила народа", готовили законопроект об иностранных агентах. Документ вынесли на рассмотрение парламента 14 февраля. Авторы, по их собственным словам, руководствовались законами США и других демократических государств.В частности, экс-депутаты считают, что людям должны быть известны источники доходов политиков, некоммерческих организаций и СМИ, которые формируют общественное мнение и принимают участие в обсуждении государственной политики. Для этого "Сила народа" предлагает создать специальный реестр иностранных агентов, куда попадут все, чьи доходы более чем на 20% зависят от иностранных поступлений. Тех, кто не захочет регистрироваться, оштрафуют и все равно внесут в список.В США подобный закон приняли накануне Второй мировой войны, чтобы бороться с нацистской пропагандой. С тех пор его много раз переписывали, и теперь он распространяется только на деятельность иностранных лоббистских организаций. При этом представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с резкой критикой грузинского законопроекта. По его мнению, документ создает угрозу евроатлантической интеграции Тбилиси, потому что будет "стигматизировать" граждан республики и заглушать их голоса. Грузинская оппозиция пошла еще дальше — обвинила "Силу народа" в копировании не американского, а российского закона, чтобы ликвидировать демократические институты и установить диктатуру.Несмотря на это, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что его партия пока не сформировала свою позицию, но лично он не против инициативы. Политик уверяет: никаких репрессий не будет, но общество станет более прозрачным.Стратегический выборПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили уверен: претензии связаны с тем, что Киев надеется втянуть его страну в боевые действия. В связи с этим он напоминает, что в 2022-м республика продемонстрировала экономический рост на уровне 10,1%, в то время как большая часть мира находилась в рецессии.Отметим, что главным торговым партнером Грузии в прошлом году была Россия — оборот составил свыше 263 миллионов долларов. В пятерку лидеров также входят Турция (196 миллионов), Азербайджан (120 миллионов), Армения (около 100 миллионов) и Китай (почти 97 миллионов). В топ-10 вошли только три страны Евросоюза: Германия (71 миллион), Испания (33 миллиона) и Болгария (31 миллион).Глава МИД России Сергей Лавров считает позицию Тбилиси мужественной. По его словам, власти Грузии руководствуются национальными, а не западными интересами. Впрочем, опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что у такой политики есть пределы."Запад оказывает давление на Грузию не только из-за Саакашвили. От грузин требуют, чтобы они начали поддерживать Украину — вплоть до открытия второго фронта. Тбилиси пытается отбиваться от нападок, но пойти на резкое изменение внешнеполитического курса все-таки не может. Причем дело не только в Абхазии и Южной Осетии. На протяжении 30 лет местному населению рассказывали о необходимости и неизбежности прозападного курса. Для Грузии евроинтеграция превратилась в национальную идею", — объясняет заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.Грузинский политолог Шота Апхаидзе полагает, что США и Евросоюз хотят выжать из его страны максимальную выгоду, но ничего не предлагают взамен. "Если Тбилиси пойдет навстречу ЕС и освободит Саакашвили, это будет означать, что Запад смог навязать Грузии свою волю. Нет никакой гарантии, что в будущем это не произойдет снова, по другому, еще более важному поводу", — подчеркивает эксперт.В связи с этим он поддерживает закон об иностранных агентах. Западные фонды, указывает он, ведут антигосударственную деятельность и подрывают безопасность республики, став частью деструктивной оппозиции. Тбилиси же хочет проводить собственную, а не продиктованную западными партнерами политику. При этом, добавляет Апхаидзе, с экономической точки зрения лучше сближаться с ЕАЭС, чем с Евросоюзом.

https://ria.ru/20220915/politika-1816808125.html

https://ria.ru/20230118/lavrov-1845748953.html

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

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в мире, грузия, сша, тбилиси, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, бидзина иванишвили, евросоюз, европарламент, государственный департамент сша, политика