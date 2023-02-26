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В Киеве отреагировали на заявление Маска о госперевороте на Украине - РИА Новости, 26.02.2023
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В Киеве отреагировали на заявление Маска о госперевороте на Украине
В Киеве отреагировали на заявление Маска о госперевороте на Украине - РИА Новости, 26.02.2023
В Киеве отреагировали на заявление Маска о госперевороте на Украине
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ответ на заявления американского предпринимателя Илона Маска отметил, что на Украине никогда не было... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T15:30
2023-02-26T15:31
в мире
украина
илон маск
михаил подоляк
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ответ на заявления американского предпринимателя Илона Маска отметил, что на Украине никогда не было государственных переворотов. В воскресенье Маск заявил в Twitter, что в 2014 году на Украине без сомнений произошел государственный переворот. "Свободные общества влияют на государства путем диалога/выборов. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", - написал Подоляк в Twitter. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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в мире, украина, илон маск, михаил подоляк
В мире, Украина, Илон Маск, Михаил Подоляк
15:30 26.02.2023 (обновлено: 15:31 26.02.2023)
 
В Киеве отреагировали на заявление Маска о госперевороте на Украине

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: на Украине никогда не было госпереворотов

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ответ на заявления американского предпринимателя Илона Маска отметил, что на Украине никогда не было государственных переворотов.
В воскресенье Маск заявил в Twitter, что в 2014 году на Украине без сомнений произошел государственный переворот.
"Свободные общества влияют на государства путем диалога/выборов. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", - написал Подоляк в Twitter.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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