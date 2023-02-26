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Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 27.02.2023
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Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за возможной гололедицы
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 27.02.2023
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за возможной гололедицы
Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за возможной гололедицы в воскресенье вечером, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-26T15:43
2023-02-27T15:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
погода
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за возможной гололедицы в воскресенье вечером, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, после 18.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Колебания между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, погода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода, Городское хозяйство Москвы
15:43 26.02.2023 (обновлено: 15:26 27.02.2023)
 

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за возможной гололедицы

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкГололедица в Москве
Гололедица в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Гололедица в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за возможной гололедицы в воскресенье вечером, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, после 18.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Колебания между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса.
Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Никольская улица - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
26 февраля, 06:34
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПогодаГородское хозяйство Москвы
 
 
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