https://ria.ru/20230226/gololeditsa-1854615869.html

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за возможной гололедицы

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 27.02.2023

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за возможной гололедицы

Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за возможной гололедицы в воскресенье вечером, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-26T15:43

2023-02-26T15:43

2023-02-27T15:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

погода

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/31361/60/313616086_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7ea4bba3fd013fe8a90b47c3696c71c4.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за возможной гололедицы в воскресенье вечером, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, после 18.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Колебания между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230226/pogoda-1854358578.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, погода, городское хозяйство москвы