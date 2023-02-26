https://ria.ru/20230226/gololeditsa-1854615869.html
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за возможной гололедицы
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 27.02.2023
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за возможной гололедицы
Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за возможной гололедицы в воскресенье вечером, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-26T15:43
2023-02-26T15:43
2023-02-27T15:26
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за возможной гололедицы в воскресенье вечером, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, после 18.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Колебания между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении комплекса. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230226/pogoda-1854358578.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода, Городское хозяйство Москвы