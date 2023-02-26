https://ria.ru/20230226/germaniya-1854363218.html
Запад лжет о мире с помощью оружия, заявила немецкий политик
Запад лжет о мире с помощью оружия, заявила немецкий политик - РИА Новости, 26.02.2023
Запад лжет о мире с помощью оружия, заявила немецкий политик
Западные политики пытаются в духе антиутопических романов британского писателя Джорджа Оруэлла убедить избирателей в том, что танки могут принести мир на... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T08:17
2023-02-26T08:17
2023-02-26T09:09
в мире
москва
киев
сара вагенкнехт
джордж оруэлл (эрик блэр)
джо байден
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Западные политики пытаются в духе антиутопических романов британского писателя Джорджа Оруэлла убедить избирателей в том, что танки могут принести мир на Украину и что в происходящем там конфликте защищают западные ценности, заявила на инициированном ей массовом протестном шествии, политик партии "Левые" Сара Вагенкнехт. "Мы живём в мире Оруэлла. Нам рассказывают, что "танки творят мир", "оружие спасает жизни людей", - перечислила она известные позиции ряда политиков из правящих в Германии партий. По словам Вагенкнехт, людей также пытаются убедить в том, что "украинский олигархо-капитализм" борется "за нашу свободу и нашу демократию". "Джордж Оруэлл (автор известных антиутопий о тоталитаризме - ред.) знал: если все верили в распространяемую ложь, тогда ложь эта шла в историю и становилась правдой. И поэтому мы ясно говорим о том, что мы больше не верим вашей лжи. Мы знаем, что оружие убивает, а танки существуют для того, чтобы вести войну. И мы знаем, что на Украине не защищают нашу свободу", - подчеркнула она. По словам политика, в этом конфликте речь не о ценностях, а о расширении зоны влияния США и НАТО. "Только представьте: Белый Дом и Джо Байден подписал с оборонными концернами договоры на многие годы, чтобы те обеспечивали Украину оружием", - сообщила она. Вагенкнехт назвала это безумной и циничной политикой, которую между тем называют "солидарностью с Украиной". Политик упомянула, что и России со своей стороны необходимо было бы дать сигнал о готовности вести переговоры. "По всем имеющимся данным, в начале того года, когда тогдашний премьер Израиля (Нафтали) Беннет и турецкое правительство выступали за мирные переговоры, они провалились, не по вине русской стороны. И это тоже является частью правды", - подчернула Вагенкнехт. Также она упомянула, что президент РФ Владимир Путин приостановил договор о сокращении наступательных вооружений после того, как США отменили ряд таких соглашений, как договор об ограничении систем противоракетной обороны, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и договор по открытому небу. Ранее в столице Германии собралась крупномасштабная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину, в созванном Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч протестующих против наращивания поставок оружия на Украину. В преддверии состоявшейся демонстрации на портале change.org была опубликована подписанная уже свыше 640 тысячами людей петиция под названием "манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер. Они призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры. Петиция, подписанная рядом известных политиков и знаменитостей, гласит, что той части германского общества, что выступает за мирные переговоры и против военных поставок Киеву, необходимо консолидироваться в мирное движение, иначе ситуация будет накаляться, а страна – всё глубже втягиваться в конфликт. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230226/berlin-1854350446.html
https://ria.ru/20230225/peregovory-1854300130.html
https://ria.ru/20230225/manifestatsiya-1854293809.html
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7 495 645-6601
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в мире, москва, киев, сара вагенкнехт, джордж оруэлл (эрик блэр), джо байден
В мире, Москва, Киев, Сара Вагенкнехт, Джордж Оруэлл (Эрик Блэр), Джо Байден
08:17 26.02.2023 (обновлено: 09:09 26.02.2023)
Запад лжет о мире с помощью оружия, заявила немецкий политик
Сара Вагенкнехт: Запад в духе Оруэлла лжет о солидарности с Киевом и мире с помощью оружия
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Западные политики пытаются в духе антиутопических романов британского писателя Джорджа Оруэлла убедить избирателей в том, что танки могут принести мир на Украину и что в происходящем там конфликте защищают западные ценности, заявила на инициированном ей массовом протестном шествии, политик партии "Левые" Сара Вагенкнехт.
"Мы живём в мире Оруэлла. Нам рассказывают, что "танки творят мир", "оружие спасает жизни людей", - перечислила она известные позиции ряда политиков из правящих в Германии партий.
По словам Вагенкнехт, людей также пытаются убедить в том, что "украинский олигархо-капитализм" борется "за нашу свободу и нашу демократию".
"Джордж Оруэлл (автор известных антиутопий о тоталитаризме - ред.) знал: если все верили в распространяемую ложь, тогда ложь эта шла в историю и становилась правдой. И поэтому мы ясно говорим о том, что мы больше не верим вашей лжи. Мы знаем, что оружие убивает, а танки существуют для того, чтобы вести войну. И мы знаем, что на Украине не защищают нашу свободу", - подчеркнула она.
По словам политика, в этом конфликте речь не о ценностях, а о расширении зоны влияния США и НАТО.
"Только представьте: Белый Дом и Джо Байден
подписал с оборонными концернами договоры на многие годы, чтобы те обеспечивали Украину оружием", - сообщила она.
Вагенкнехт назвала это безумной и циничной политикой, которую между тем называют "солидарностью с Украиной".
"Это ложь. Солидарностью было бы пытаться делать всё, чтобы прекратить смерти. Солидарность - это спасать жизни, а не уничтожать их. Выступать за мир, а не за войну. И для этого не нужны танки, для этого нужна дипломатия, переговоры и готовность к компромиссам с обеих сторон", - заявила она.
Политик упомянула, что и России со своей стороны необходимо было бы дать сигнал о готовности вести переговоры.
"По всем имеющимся данным, в начале того года, когда тогдашний премьер Израиля (Нафтали) Беннет и турецкое правительство выступали за мирные переговоры, они провалились, не по вине русской стороны. И это тоже является частью правды", - подчернула Вагенкнехт.
Также она упомянула, что президент РФ Владимир Путин
приостановил договор о сокращении наступательных вооружений после того, как США отменили ряд таких соглашений, как договор об ограничении систем противоракетной обороны, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и договор по открытому небу.
Ранее в столице Германии собралась крупномасштабная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину, в созванном Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч протестующих против наращивания поставок оружия на Украину.
В преддверии состоявшейся демонстрации на портале change.org была опубликована подписанная уже свыше 640 тысячами людей петиция под названием "манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер. Они призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца
остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры.
Петиция, подписанная рядом известных политиков и знаменитостей, гласит, что той части германского общества, что выступает за мирные переговоры и против военных поставок Киеву, необходимо консолидироваться в мирное движение, иначе ситуация будет накаляться, а страна – всё глубже втягиваться в конфликт.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский
ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
заявлял в интервью РИА Новости, что Москва
готова рассмотреть предложения Киева
по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.