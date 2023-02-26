https://ria.ru/20230226/germaniya-1854363218.html

Запад лжет о мире с помощью оружия, заявила немецкий политик

Запад лжет о мире с помощью оружия, заявила немецкий политик - РИА Новости, 26.02.2023

Запад лжет о мире с помощью оружия, заявила немецкий политик

Западные политики пытаются в духе антиутопических романов британского писателя Джорджа Оруэлла убедить избирателей в том, что танки могут принести мир на... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T08:17

2023-02-26T08:17

2023-02-26T09:09

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москва

киев

сара вагенкнехт

джордж оруэлл (эрик блэр)

джо байден

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Западные политики пытаются в духе антиутопических романов британского писателя Джорджа Оруэлла убедить избирателей в том, что танки могут принести мир на Украину и что в происходящем там конфликте защищают западные ценности, заявила на инициированном ей массовом протестном шествии, политик партии "Левые" Сара Вагенкнехт. "Мы живём в мире Оруэлла. Нам рассказывают, что "танки творят мир", "оружие спасает жизни людей", - перечислила она известные позиции ряда политиков из правящих в Германии партий. По словам Вагенкнехт, людей также пытаются убедить в том, что "украинский олигархо-капитализм" борется "за нашу свободу и нашу демократию". "Джордж Оруэлл (автор известных антиутопий о тоталитаризме - ред.) знал: если все верили в распространяемую ложь, тогда ложь эта шла в историю и становилась правдой. И поэтому мы ясно говорим о том, что мы больше не верим вашей лжи. Мы знаем, что оружие убивает, а танки существуют для того, чтобы вести войну. И мы знаем, что на Украине не защищают нашу свободу", - подчеркнула она. По словам политика, в этом конфликте речь не о ценностях, а о расширении зоны влияния США и НАТО. "Только представьте: Белый Дом и Джо Байден подписал с оборонными концернами договоры на многие годы, чтобы те обеспечивали Украину оружием", - сообщила она. Вагенкнехт назвала это безумной и циничной политикой, которую между тем называют "солидарностью с Украиной". Политик упомянула, что и России со своей стороны необходимо было бы дать сигнал о готовности вести переговоры. "По всем имеющимся данным, в начале того года, когда тогдашний премьер Израиля (Нафтали) Беннет и турецкое правительство выступали за мирные переговоры, они провалились, не по вине русской стороны. И это тоже является частью правды", - подчернула Вагенкнехт. Также она упомянула, что президент РФ Владимир Путин приостановил договор о сокращении наступательных вооружений после того, как США отменили ряд таких соглашений, как договор об ограничении систем противоракетной обороны, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и договор по открытому небу. Ранее в столице Германии собралась крупномасштабная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину, в созванном Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч протестующих против наращивания поставок оружия на Украину. В преддверии состоявшейся демонстрации на портале change.org была опубликована подписанная уже свыше 640 тысячами людей петиция под названием "манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер. Они призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры. Петиция, подписанная рядом известных политиков и знаменитостей, гласит, что той части германского общества, что выступает за мирные переговоры и против военных поставок Киеву, необходимо консолидироваться в мирное движение, иначе ситуация будет накаляться, а страна – всё глубже втягиваться в конфликт. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230226/berlin-1854350446.html

https://ria.ru/20230225/peregovory-1854300130.html

https://ria.ru/20230225/manifestatsiya-1854293809.html

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Дарья Буймова

в мире, москва, киев, сара вагенкнехт, джордж оруэлл (эрик блэр), джо байден