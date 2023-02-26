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СМИ: в Берлине ответили на вопрос о ходе обсуждений по гарантиям Украине - РИА Новости, 26.02.2023
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СМИ: в Берлине ответили на вопрос о ходе обсуждений по гарантиям Украине
СМИ: в Берлине ответили на вопрос о ходе обсуждений по гарантиям Украине - РИА Новости, 26.02.2023
СМИ: в Берлине ответили на вопрос о ходе обсуждений по гарантиям Украине
Вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:07
2023-02-26T17:22
в мире
германия
украина
франция
олаф шольц
эммануэль макрон
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства ФРГ. Как отмечает агентство, представитель заявил, что в течение нескольких месяцев не было никакого развития в обсуждении возможных гарантий безопасности НАТО для Украины. Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в Германии, Франции и Великобритании сообщала, что эти страны продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной и пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой. Отмечалось, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры. Ранее в феврале Зеленский встретился в Париже с Макроном и Шольцем.
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в мире, германия, украина, франция, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато
В мире, Германия, Украина, Франция, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО
17:07 26.02.2023 (обновлено: 17:22 26.02.2023)
 
СМИ: в Берлине ответили на вопрос о ходе обсуждений по гарантиям Украине

Reuters: в Берлине признались в отсутствии развития по гарантиям безопасности для Украины

© AP Photo / Lewis JolyВладимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства ФРГ.
Как отмечает агентство, представитель заявил, что в течение нескольких месяцев не было никакого развития в обсуждении возможных гарантий безопасности НАТО для Украины.
"На недавней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с … Зеленским этот вопрос не играл никакой роли", - цитирует агентство слова представителя.
Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в Германии, Франции и Великобритании сообщала, что эти страны продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной и пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой. Отмечалось, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры.
Ранее в феврале Зеленский встретился в Париже с Макроном и Шольцем.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 05:58
Дуда призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности
 
В миреГерманияУкраинаФранцияОлаф ШольцЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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