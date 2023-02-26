17:07 26.02.2023 (обновлено: 17:22 26.02.2023)
СМИ: в Берлине ответили на вопрос о ходе обсуждений по гарантиям Украине
Reuters: в Берлине признались в отсутствии развития по гарантиям безопасности для Украины
© AP Photo / Lewis JolyВладимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц
© AP Photo / Lewis Joly
Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства ФРГ.
Как отмечает агентство, представитель заявил, что в течение нескольких месяцев не было никакого развития в обсуждении возможных гарантий безопасности НАТО для Украины.
"На недавней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с … Зеленским этот вопрос не играл никакой роли", - цитирует агентство слова представителя.
Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в Германии, Франции и Великобритании сообщала, что эти страны продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной и пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой. Отмечалось, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры.
Ранее в феврале Зеленский встретился в Париже с Макроном и Шольцем.
20 февраля, 05:58Дуда призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности