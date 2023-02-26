https://ria.ru/20230226/garantii-1854430056.html

СМИ: в Берлине ответили на вопрос о ходе обсуждений по гарантиям Украине

СМИ: в Берлине ответили на вопрос о ходе обсуждений по гарантиям Украине - РИА Новости, 26.02.2023

СМИ: в Берлине ответили на вопрос о ходе обсуждений по гарантиям Украине

Вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T17:07

2023-02-26T17:07

2023-02-26T17:22

в мире

германия

украина

франция

олаф шольц

эммануэль макрон

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства ФРГ. Как отмечает агентство, представитель заявил, что в течение нескольких месяцев не было никакого развития в обсуждении возможных гарантий безопасности НАТО для Украины. Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в Германии, Франции и Великобритании сообщала, что эти страны продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной и пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой. Отмечалось, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры. Ранее в феврале Зеленский встретился в Париже с Макроном и Шольцем.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853047144.html

германия

украина

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в мире, германия, украина, франция, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато