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"Тинькофф инвестиции" приостановит торги клиентов на бирже в евро - РИА Новости, 26.02.2023
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"Тинькофф инвестиции" приостановит торги клиентов на бирже в евро
"Тинькофф инвестиции" приостановит торги клиентов на бирже в евро - РИА Новости, 26.02.2023
"Тинькофф инвестиции" приостановит торги клиентов на бирже в евро
"Тинькофф инвестиции" с 27 февраля приостановит торги клиентов на бирже в евро, но даст вывести их с брокерского счета, сказано в сообщении брокера,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:27
2023-02-26T19:37
экономика
тинькофф. кредитные системы
евросоюз
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Тинькофф инвестиции" с 27 февраля приостановит торги клиентов на бирже в евро, но даст вывести их с брокерского счета, сказано в сообщении брокера, опубликованном на официальном сайте "Тинькофф".Ранее Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В "Тинькофф банке" сообщили, что подготовились к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии. Кроме того "Тинькофф инвестиции" заявили, что переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме."Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов", - говорится в сообщении.При этом санкции не влияют на торги, а также заводы или выводы долларов и других валют. "Весь функционал доступен в полном объеме", - отметили в "Тинькофф"."Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже, в неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение одной‑трех недель планируем запустить торги", - также говорится в сообщении."Так как СПБ Биржа взаимодействует с европейскими учетными институтами, с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков участие "Тинькофф" в торгах было приостановлено", - добавили в компании.Кроме того, поскольку доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже, предоставляется СПБ Биржей, он также будет временно ограничен. При этом торговля ценными бумагами с расчетами в рублях на Мосбирже проходит в стандартном режиме, отметили в брокере. Торговля российскими ценными бумагами по выходным проходит в штатном режиме, а иностранными также приостановлена.Ценные бумаги не будут заблокированы, уточнили в "Тинькофф". При этом будет временно приостановлена маржинальная торговля иностранными ценными бумагами, а иностранные ценные бумаги убраны из перечня ликвидных бумаг. По рублевым бумагам, торгующимся на Мосбирже, ничего не меняется - они останутся в перечне ликвидных и будут учитываться при расчете маржинальных показателей.В брокере также обратили внимание на то, что обслуживание ИИС проходит в штатном режиме, а вводимые меры не окажут влияния на налоговый учет и вычеты."Рублевые стратегии работают в обычном режиме. … До возобновления торгов иностранными ценными бумагами (одна‑три недели) сделки по долларовым стратегиям будут приостановлены. На этот период у вас не будет комиссии по этим стратегиям", - заключили в "Тинькофф".
https://ria.ru/20230225/banki-1854332530.html
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экономика, тинькофф. кредитные системы, евросоюз, россия
Экономика, Тинькофф. Кредитные Системы, Евросоюз, Россия
19:27 26.02.2023 (обновлено: 19:37 26.02.2023)
 
"Тинькофф инвестиции" приостановит торги клиентов на бирже в евро

"Тинькофф инвестиции" приостановит торги клиентов на бирже в евро с 27 февраля

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСтенд "Тинькофф банка"
Стенд Тинькофф банка - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стенд "Тинькофф банка" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Тинькофф инвестиции" с 27 февраля приостановит торги клиентов на бирже в евро, но даст вывести их с брокерского счета, сказано в сообщении брокера, опубликованном на официальном сайте "Тинькофф".
Ранее Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В "Тинькофф банке" сообщили, что подготовились к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии. Кроме того "Тинькофф инвестиции" заявили, что переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме.
"Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов", - говорится в сообщении.
При этом санкции не влияют на торги, а также заводы или выводы долларов и других валют. "Весь функционал доступен в полном объеме", - отметили в "Тинькофф".
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"Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже, в неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение одной‑трех недель планируем запустить торги", - также говорится в сообщении.
"Так как СПБ Биржа взаимодействует с европейскими учетными институтами, с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков участие "Тинькофф" в торгах было приостановлено", - добавили в компании.
Кроме того, поскольку доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже, предоставляется СПБ Биржей, он также будет временно ограничен. При этом торговля ценными бумагами с расчетами в рублях на Мосбирже проходит в стандартном режиме, отметили в брокере. Торговля российскими ценными бумагами по выходным проходит в штатном режиме, а иностранными также приостановлена.
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Ценные бумаги не будут заблокированы, уточнили в "Тинькофф". При этом будет временно приостановлена маржинальная торговля иностранными ценными бумагами, а иностранные ценные бумаги убраны из перечня ликвидных бумаг. По рублевым бумагам, торгующимся на Мосбирже, ничего не меняется - они останутся в перечне ликвидных и будут учитываться при расчете маржинальных показателей.
В брокере также обратили внимание на то, что обслуживание ИИС проходит в штатном режиме, а вводимые меры не окажут влияния на налоговый учет и вычеты.
"Рублевые стратегии работают в обычном режиме. … До возобновления торгов иностранными ценными бумагами (одна‑три недели) сделки по долларовым стратегиям будут приостановлены. На этот период у вас не будет комиссии по этим стратегиям", - заключили в "Тинькофф".
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