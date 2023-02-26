https://ria.ru/20230226/elektromobili-1854359151.html

Эксперт дал советы по покупке электромобилей

Эксперт дал советы по покупке электромобилей - РИА Новости, 26.02.2023

Эксперт дал советы по покупке электромобилей

Предпочтение в выборе первого электромобиля стоит отдавать моделям с увеличенным запасом хода, произведенным в России, а не ввезенным в страну по параллельному... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T06:47

2023-02-26T06:47

2023-02-26T06:52

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Предпочтение в выборе первого электромобиля стоит отдавать моделям с увеличенным запасом хода, произведенным в России, а не ввезенным в страну по параллельному импорту, поделился мнением с РИА Новости эксперт инфраструктурного центра "Автонет" НТИ на базе Московского Политеха Юрий Урюков. "Сейчас батарейные машины активно завозят в РФ по схеме параллельного импорта. Но надо понимать, что полноценной гарантийной и сервисной поддержкой обеспечены модели лишь из официальных поставок. Кроме того, при покупке "серого" экземпляра есть шанс получить вариант, совершенно неподготовленный к российским холодам - со слабой "печкой" или, допустим, никудышной теплоизоляцией аккумуляторов", - отметил Урюков, говоря о выборе первого электромобиля. По словам эксперта, с учетом того, что зарядная инфраструктура в России только развивается, имеет смысл обратить внимание на модели с увеличенным запасом хода. При этом стоит учесть, что условные 400 километров по испытательным циклам NEDC и WLTP - две большие разницы. "Необязательно разбираться в инженерных тонкостях, просто запомните - во втором случае заявленный продавцом предельный пробег без подзарядки будет куда ближе к реальности", - добавил он. Эксперт также отметил, что если бренд электрокара не имеет значения - логично прицениться к продукции отечественной марки Evolute, на которую распространяется государственная субсидия: скидка 25% (но не более 625 тысяч рублей). Кроме того, вероятно, что список льготных моделей пополнится и другими локализованными в РФ машинами: например, электрическим кроссовером "Москвич 3е".

https://ria.ru/20230209/elektromobili-1850793284.html

https://ria.ru/20230207/moskvich-1850291533.html

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экономика, россия, технологии