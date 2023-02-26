https://ria.ru/20230226/dvoynik-1854348948.html

Пользователи Сети заметили "двойника" Зеленского в сюжете польского СМИ

Пользователи Сети заметили "двойника" Зеленского в сюжете польского СМИ - РИА Новости, 26.02.2023

Пользователи Сети заметили "двойника" Зеленского в сюжете польского СМИ

Пользователи Сети заметили в сюжете польской газеты Fakt двойника Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T01:16

2023-02-26T01:16

2023-02-26T01:23

в мире

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

киев

польша

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пользователи Сети заметили в сюжете польской газеты Fakt двойника Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Джо Байденом.Польское издание Fakt опубликовало на своем Youtube-канале сюжет, посвященный визиту американского лидера в Киев. Пользователи Сети обратили внимание, что на кадрах, где Байден поднимается по лестнице, внезапно появился "еще один Зеленский"."Почему нам показывают двух Зеленских?" — поинтересовался один из комментаторов."Который больше похож на настоящего", — ответил ему третий."Сразу два наркомана", — поделился мнением еще один пользователь."Это настоящий Байден?" — спросил зритель.Ранее Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Одновременно с поездкой американского президента США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230223/styd-1853917698.html

https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854260830.html

сша

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киев

польша

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Максим Горбачев

в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, киев, польша