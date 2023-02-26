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Пользователи Сети заметили "двойника" Зеленского в сюжете польского СМИ - РИА Новости, 26.02.2023
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Пользователи Сети заметили "двойника" Зеленского в сюжете польского СМИ
Пользователи Сети заметили "двойника" Зеленского в сюжете польского СМИ - РИА Новости, 26.02.2023
Пользователи Сети заметили "двойника" Зеленского в сюжете польского СМИ
Пользователи Сети заметили в сюжете польской газеты Fakt двойника Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T01:16
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в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пользователи Сети заметили в сюжете польской газеты Fakt двойника Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Джо Байденом.Польское издание Fakt опубликовало на своем Youtube-канале сюжет, посвященный визиту американского лидера в Киев. Пользователи Сети обратили внимание, что на кадрах, где Байден поднимается по лестнице, внезапно появился "еще один Зеленский"."Почему нам показывают двух Зеленских?" — поинтересовался один из комментаторов."Который больше похож на настоящего", — ответил ему третий."Сразу два наркомана", — поделился мнением еще один пользователь."Это настоящий Байден?" — спросил зритель.Ранее Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Одновременно с поездкой американского президента США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230223/styd-1853917698.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, киев, польша
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Киев, Польша
01:16 26.02.2023 (обновлено: 01:23 26.02.2023)
 
Пользователи Сети заметили "двойника" Зеленского в сюжете польского СМИ

Пользователи Сети заметили двойника Зеленского в сюжете Fakt про визит Байдена в Киев

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пользователи Сети заметили в сюжете польской газеты Fakt двойника Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Джо Байденом.
Польское издание Fakt опубликовало на своем Youtube-канале сюжет, посвященный визиту американского лидера в Киев. Пользователи Сети обратили внимание, что на кадрах, где Байден поднимается по лестнице, внезапно появился "еще один Зеленский".
"Почему нам показывают двух Зеленских?" — поинтересовался один из комментаторов.

"За двумя президентами стоит двойник Зеленского", — добавил другой.

"Который больше похож на настоящего", — ответил ему третий.
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"Сразу два наркомана", — поделился мнением еще один пользователь.
"Это настоящий Байден?" — спросил зритель.
"Цирк в полном разгаре", — заключили комментаторы.
Ранее Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Одновременно с поездкой американского президента США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.
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