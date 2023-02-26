01:16 26.02.2023 (обновлено: 01:23 26.02.2023)
Пользователи Сети заметили "двойника" Зеленского в сюжете польского СМИ
Пользователи Сети заметили двойника Зеленского в сюжете Fakt про визит Байдена в Киев
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пользователи Сети заметили в сюжете польской газеты Fakt двойника Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Джо Байденом.
Польское издание Fakt опубликовало на своем Youtube-канале сюжет, посвященный визиту американского лидера в Киев. Пользователи Сети обратили внимание, что на кадрах, где Байден поднимается по лестнице, внезапно появился "еще один Зеленский".
"Почему нам показывают двух Зеленских?" — поинтересовался один из комментаторов.
"За двумя президентами стоит двойник Зеленского", — добавил другой.
"Который больше похож на настоящего", — ответил ему третий.
"Сразу два наркомана", — поделился мнением еще один пользователь.
"Это настоящий Байден?" — спросил зритель.
"Цирк в полном разгаре", — заключили комментаторы.
Ранее Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Одновременно с поездкой американского президента США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.