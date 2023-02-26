https://ria.ru/20230226/dtp-1854461853.html

На внешней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими машинами

На внешней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими машинами - РИА Новости, 26.02.2023

На внешней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими машинами

Авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне 95-го километра МКАД перед развязкой с Ярославским шоссе, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T22:01

2023-02-26T22:01

2023-02-26T22:04

происшествия

ярославское шоссе

департамент транспорта г. москвы

москва

мкад

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне 95-го километра МКАД перед развязкой с Ярославским шоссе, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 95-го км МКАД (перед развязкой с Ярославским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия затруднено. Дептранс советует водителям выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20230226/delo-1854456652.html

ярославское шоссе

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославское шоссе, департамент транспорта г. москвы, москва, мкад