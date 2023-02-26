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На внешней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими машинами - РИА Новости, 26.02.2023
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На внешней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими машинами
На внешней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими машинами - РИА Новости, 26.02.2023
На внешней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими машинами
Авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне 95-го километра МКАД перед развязкой с Ярославским шоссе, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T22:01
2023-02-26T22:04
происшествия
ярославское шоссе
департамент транспорта г. москвы
москва
мкад
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне 95-го километра МКАД перед развязкой с Ярославским шоссе, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 95-го км МКАД (перед развязкой с Ярославским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия затруднено. Дептранс советует водителям выбирать пути объезда.
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ярославское шоссе
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происшествия, ярославское шоссе, департамент транспорта г. москвы, москва, мкад
Происшествия, Ярославское шоссе, Департамент транспорта г. Москвы, Москва, МКАД
22:01 26.02.2023 (обновлено: 22:04 26.02.2023)
 
На внешней стороне МКАД произошло ДТП с несколькими машинами

На внешней стороне 95-го километра МКАД произошло ДТП с несколькими машинами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне 95-го километра МКАД перед развязкой с Ярославским шоссе, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"На внешней стороне 95-го км МКАД (перед развязкой с Ярославским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
Движение в районе происшествия затруднено. Дептранс советует водителям выбирать пути объезда.
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ПроисшествияЯрославское шоссеДепартамент транспорта г. МосквыМоскваМКАД
 
 
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