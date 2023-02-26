https://ria.ru/20230226/dtp-1854421108.html

На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей

На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 26.02.2023

На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:08

2023-02-26T16:08

2023-02-26T16:08

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Авария с участием пяти автомобилей произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На Алтуфьевском шоссе в районе дома 56 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области осуществляется по одной полосе из четырех. Дептранс советует водителям выбирать пути объезда.

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы