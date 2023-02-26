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На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 26.02.2023
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На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 26.02.2023
На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
Авария с участием пяти автомобилей произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:08
2023-02-26T16:08
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Авария с участием пяти автомобилей произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На Алтуфьевском шоссе в районе дома 56 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области осуществляется по одной полосе из четырех. Дептранс советует водителям выбирать пути объезда.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
16:08 26.02.2023
 
На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей

Дептранс: на Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Авария с участием пяти автомобилей произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"На Алтуфьевском шоссе в районе дома 56 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в сторону области осуществляется по одной полосе из четырех. Дептранс советует водителям выбирать пути объезда.
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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