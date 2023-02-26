https://ria.ru/20230226/dtp-1854416407.html

В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем

В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 26.02.2023

В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем

Грузовик столкнулся с автомобилем и опрокинулся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто, сообщается в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T15:32

2023-02-26T15:32

2023-02-26T15:42

авто

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Грузовик столкнулся с автомобилем и опрокинулся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы."В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть ... Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20230226/dtp-1854409059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры ДТП в Лефортовском тоннеле В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто. 2023-02-26T15:32 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, москва, происшествия, россия