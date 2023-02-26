https://ria.ru/20230226/dtp-1854416407.html
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 26.02.2023
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем
Грузовик столкнулся с автомобилем и опрокинулся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто, сообщается в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T15:32
2023-02-26T15:32
2023-02-26T15:42
авто
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Грузовик столкнулся с автомобилем и опрокинулся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы."В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть ... Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20230226/dtp-1854409059.html
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Кадры ДТП в Лефортовском тоннеле
В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто.
2023-02-26T15:32
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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авто, москва, происшествия, россия
Авто, Москва, Происшествия, Россия
15:32 26.02.2023 (обновлено: 15:42 26.02.2023)
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем, движение перекрыто