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В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 26.02.2023
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В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 26.02.2023
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем
Грузовик столкнулся с автомобилем и опрокинулся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто, сообщается в... РИА Новости, 26.02.2023
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авто
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Грузовик столкнулся с автомобилем и опрокинулся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы."В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть ... Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
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Кадры ДТП в Лефортовском тоннеле
В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто.
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авто, москва, происшествия, россия
Авто, Москва, Происшествия, Россия
15:32 26.02.2023 (обновлено: 15:42 26.02.2023)
 
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем

В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с автомобилем, движение перекрыто

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Грузовик столкнулся с автомобилем и опрокинулся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть ... Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
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