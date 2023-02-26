https://ria.ru/20230226/dtp-1854408202.html

На трассе М-11 "Нева" произошло ДТП с участием около десяти автомобилей

На трассе М-11 "Нева" произошло ДТП с участием около десяти автомобилей - РИА Новости, 26.02.2023

На трассе М-11 "Нева" произошло ДТП с участием около десяти автомобилей

Сегодня, в 11.20 на 502 км СПАД М-11 "Нева" в Маловишерском районе Новгородской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей, затем в эти автомобили РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T14:19

2023-02-26T14:19

2023-02-26T14:42

происшествия

авто

новгородская область

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сегодня, в 11.20 на 502 км СПАД М-11 "Нева" в Маловишерском районе Новгородской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей, затем в эти автомобили совершил столкновение легковой автомобиль "Рено Дастер", в результате ДТП погибла женщина, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Новгородской области."По предварительным данным ещё 10 автомобилей стали участниками массового ДТП. В результате автоаварии 3 человека получили травмы, одна женщина погибла", - уточняют в УГИБДД.В 11.40 движение по направлению в Москву перекрыто. Объезд организован на 545 км с выездом на ФАД М-10 "Россия". Сейчас на трассе образовалась многокилометровая пробка.

https://ria.ru/20230226/dtp-1854366284.html

новгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, новгородская область