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В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток - РИА Новости, 26.02.2023
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В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток
В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток - РИА Новости, 26.02.2023
В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток
Один подросток погиб и четверо пострадали после того, как на автомобиле врезались в дерево в Ростове-на-Дону, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:30
2023-02-26T12:30
происшествия
ростов-на-дону
гибдд мвд рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Один подросток погиб и четверо пострадали после того, как на автомобиле врезались в дерево в Ростове-на-Дону, сообщает региональное управление ГИБДД. Авария произошла около 1.00 мск в воскресенье в районе дома номер 60 на улице Каскадной. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель, не имеющий водительских прав, за рулем Ford Focus не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. "В результате ДТП 16-летний пассажир погиб на месте, несовершеннолетний водитель и трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230226/dtp-1854366284.html
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, гибдд мвд рф
Происшествия, Ростов-на-Дону, ГИБДД МВД РФ
12:30 26.02.2023
 
В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток

В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в дерево, погиб подросток, четверо пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Один подросток погиб и четверо пострадали после того, как на автомобиле врезались в дерево в Ростове-на-Дону, сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария произошла около 1.00 мск в воскресенье в районе дома номер 60 на улице Каскадной. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель, не имеющий водительских прав, за рулем Ford Focus не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 08:51
В ДТП в Мордовии погибли четыре человека
"В результате ДТП 16-летний пассажир погиб на месте, несовершеннолетний водитель и трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 22:38
В Татарстане произошло массовое ДТП с семью грузовиками
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуГИБДД МВД РФ
 
 
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