https://ria.ru/20230226/dtp-1854390629.html

В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток

В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток - РИА Новости, 26.02.2023

В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток

Один подросток погиб и четверо пострадали после того, как на автомобиле врезались в дерево в Ростове-на-Дону, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T12:30

2023-02-26T12:30

2023-02-26T12:30

происшествия

ростов-на-дону

гибдд мвд рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Один подросток погиб и четверо пострадали после того, как на автомобиле врезались в дерево в Ростове-на-Дону, сообщает региональное управление ГИБДД. Авария произошла около 1.00 мск в воскресенье в районе дома номер 60 на улице Каскадной. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель, не имеющий водительских прав, за рулем Ford Focus не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. "В результате ДТП 16-летний пассажир погиб на месте, несовершеннолетний водитель и трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230226/dtp-1854366284.html

https://ria.ru/20230225/avariya-1854339615.html

ростов-на-дону

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, гибдд мвд рф