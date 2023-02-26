https://ria.ru/20230226/dtp-1854390629.html
В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток
В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток - РИА Новости, 26.02.2023
В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток
Один подросток погиб и четверо пострадали после того, как на автомобиле врезались в дерево в Ростове-на-Дону, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:30
2023-02-26T12:30
2023-02-26T12:30
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Один подросток погиб и четверо пострадали после того, как на автомобиле врезались в дерево в Ростове-на-Дону, сообщает региональное управление ГИБДД. Авария произошла около 1.00 мск в воскресенье в районе дома номер 60 на улице Каскадной. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель, не имеющий водительских прав, за рулем Ford Focus не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. "В результате ДТП 16-летний пассажир погиб на месте, несовершеннолетний водитель и трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230226/dtp-1854366284.html
https://ria.ru/20230225/avariya-1854339615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, гибдд мвд рф
Происшествия, Ростов-на-Дону, ГИБДД МВД РФ
В ДТП в Ростове-на-Дону погиб подросток
В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в дерево, погиб подросток, четверо пострадали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Один подросток погиб и четверо пострадали после того, как на автомобиле врезались в дерево в Ростове-на-Дону, сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария произошла около 1.00 мск в воскресенье в районе дома номер 60 на улице Каскадной. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель, не имеющий водительских прав, за рулем Ford Focus не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
"В результате ДТП 16-летний пассажир погиб на месте, несовершеннолетний водитель и трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.