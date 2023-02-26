Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Мордовии погибли четыре человека - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/dtp-1854366284.html
В ДТП в Мордовии погибли четыре человека
В ДТП в Мордовии погибли четыре человека - РИА Новости, 26.02.2023
В ДТП в Мордовии погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T08:51
2023-02-26T09:56
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии, сообщает МВД республики. ДТП произошло в субботу около 19:38 в Атюрьевском районе. "Произошло столкновение двух легковых автомобилей - "Киа Карнавал" и "Фольксваген Пассат". После столкновения "Фольксваген" загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, в том числе ребенок 2021 года рождения",— говорится в сообщении. Также сообщается, что водитель и три несовершеннолетних пассажира автомашины "Киа" получили травмы. Их доставили в лечебное учреждение, в котором затем умер один ребенок 2009 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230225/avariya-1854339615.html
https://ria.ru/20230224/dtp-1854084121.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто
Происшествия, Авто
08:51 26.02.2023 (обновлено: 09:56 26.02.2023)
 
В ДТП в Мордовии погибли четыре человека

При столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии погибли двое взрослых и двое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии, сообщает МВД республики.
ДТП произошло в субботу около 19:38 в Атюрьевском районе.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 22:38
В Татарстане произошло массовое ДТП с семью грузовиками
"Произошло столкновение двух легковых автомобилей - "Киа Карнавал" и "Фольксваген Пассат". После столкновения "Фольксваген" загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, в том числе ребенок 2021 года рождения",— говорится в сообщении.
Также сообщается, что водитель и три несовершеннолетних пассажира автомашины "Киа" получили травмы. Их доставили в лечебное учреждение, в котором затем умер один ребенок 2009 года рождения.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
ДТП в Улуг-Хемском районе на 902 километре автодороги Енисей - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 09:42
В Туве пять человек погибли в ДТП
 
ПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала