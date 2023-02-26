https://ria.ru/20230226/dtp-1854366284.html
В ДТП в Мордовии погибли четыре человека
В ДТП в Мордовии погибли четыре человека - РИА Новости, 26.02.2023
В ДТП в Мордовии погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T08:51
2023-02-26T08:51
2023-02-26T09:56
происшествия
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии, сообщает МВД республики. ДТП произошло в субботу около 19:38 в Атюрьевском районе. "Произошло столкновение двух легковых автомобилей - "Киа Карнавал" и "Фольксваген Пассат". После столкновения "Фольксваген" загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, в том числе ребенок 2021 года рождения",— говорится в сообщении. Также сообщается, что водитель и три несовершеннолетних пассажира автомашины "Киа" получили травмы. Их доставили в лечебное учреждение, в котором затем умер один ребенок 2009 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230225/avariya-1854339615.html
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происшествия, авто
08:51 26.02.2023 (обновлено: 09:56 26.02.2023)
В ДТП в Мордовии погибли четыре человека
При столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии погибли двое взрослых и двое детей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии, сообщает МВД республики.
ДТП произошло в субботу около 19:38 в Атюрьевском районе.
"Произошло столкновение двух легковых автомобилей - "Киа Карнавал" и "Фольксваген Пассат". После столкновения "Фольксваген" загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, в том числе ребенок 2021 года рождения",— говорится в сообщении.
Также сообщается, что водитель и три несовершеннолетних пассажира автомашины "Киа" получили травмы. Их доставили в лечебное учреждение, в котором затем умер один ребенок 2009 года рождения.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.