https://ria.ru/20230226/dtp-1854366284.html

В ДТП в Мордовии погибли четыре человека

В ДТП в Мордовии погибли четыре человека - РИА Новости, 26.02.2023

В ДТП в Мордовии погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T08:51

2023-02-26T08:51

2023-02-26T09:56

происшествия

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии, сообщает МВД республики. ДТП произошло в субботу около 19:38 в Атюрьевском районе. "Произошло столкновение двух легковых автомобилей - "Киа Карнавал" и "Фольксваген Пассат". После столкновения "Фольксваген" загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, в том числе ребенок 2021 года рождения",— говорится в сообщении. Также сообщается, что водитель и три несовершеннолетних пассажира автомашины "Киа" получили травмы. Их доставили в лечебное учреждение, в котором затем умер один ребенок 2009 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230225/avariya-1854339615.html

https://ria.ru/20230224/dtp-1854084121.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто