https://ria.ru/20230226/dsnv-1854378914.html
Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин
Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин
Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии касательно Договора о СНВ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:45
2023-02-26T10:45
2023-02-26T10:45
россия
владимир путин
нато
павел зарубин
йенс столтенберг
договор снв-3
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии касательно Договора о СНВ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", комментируя решение о приостановке участия РФ в ДСНВ. Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его. "В условиях, когда блок НАТО с подачи американцев - те пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления - мы знаем об этом. Ну, они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, получается так. Ведь они же формально не являются стороной в этом договоре, в нем две стороны: Россия и Соединенные Штаты. НАТО сделало заявление по этому поводу и сделало одновременно и заявку на какую-то дискуссию по этому вопросу. Ну, а если это так, то, пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230224/dsnv-1854204983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, нато, павел зарубин, йенс столтенберг, договор снв-3, в мире
Россия, Владимир Путин, НАТО, Павел Зарубин, Йенс Столтенберг, Договор СНВ-3, В мире
Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин
Президент Путин: Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии по ДСНВ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии касательно Договора о СНВ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", комментируя решение о приостановке участия РФ в ДСНВ.
Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг
выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.
"В условиях, когда блок НАТО с подачи американцев - те пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления - мы знаем об этом. Ну, они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, получается так. Ведь они же формально не являются стороной в этом договоре, в нем две стороны: Россия и Соединенные Штаты. НАТО сделало заявление по этому поводу и сделало одновременно и заявку на какую-то дискуссию по этому вопросу. Ну, а если это так, то, пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии", - сказал Путин.