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Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
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Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин
Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин
Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии касательно Договора о СНВ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:45
2023-02-26T10:45
россия
владимир путин
нато
павел зарубин
йенс столтенберг
договор снв-3
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии касательно Договора о СНВ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", комментируя решение о приостановке участия РФ в ДСНВ. Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его. "В условиях, когда блок НАТО с подачи американцев - те пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления - мы знаем об этом. Ну, они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, получается так. Ведь они же формально не являются стороной в этом договоре, в нем две стороны: Россия и Соединенные Штаты. НАТО сделало заявление по этому поводу и сделало одновременно и заявку на какую-то дискуссию по этому вопросу. Ну, а если это так, то, пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, нато, павел зарубин, йенс столтенберг, договор снв-3, в мире
Россия, Владимир Путин, НАТО, Павел Зарубин, Йенс Столтенберг, Договор СНВ-3, В мире
10:45 26.02.2023
 
Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин

Президент Путин: Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии по ДСНВ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии касательно Договора о СНВ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", комментируя решение о приостановке участия РФ в ДСНВ.
Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его.
"В условиях, когда блок НАТО с подачи американцев - те пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления - мы знаем об этом. Ну, они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, получается так. Ведь они же формально не являются стороной в этом договоре, в нем две стороны: Россия и Соединенные Штаты. НАТО сделало заявление по этому поводу и сделало одновременно и заявку на какую-то дискуссию по этому вопросу. Ну, а если это так, то, пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии", - сказал Путин.
Пусковой грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 22:18
Страны G7 сожалеют, что Россия приостановила участие в ДСНВ
 
РоссияВладимир ПутинНАТОПавел ЗарубинЙенс СтолтенбергДоговор СНВ-3В мире
 
 
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