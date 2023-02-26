https://ria.ru/20230226/dsnv-1854378914.html

Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин

Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023

Россия не возражает против участия НАТО в дискуссии по ДСНВ, заявил Путин

Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии касательно Договора о СНВ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:45

2023-02-26T10:45

2023-02-26T10:45

россия

владимир путин

нато

павел зарубин

йенс столтенберг

договор снв-3

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии касательно Договора о СНВ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", комментируя решение о приостановке участия РФ в ДСНВ. Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России и призвал пересмотреть его. "В условиях, когда блок НАТО с подачи американцев - те пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления - мы знаем об этом. Ну, они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, получается так. Ведь они же формально не являются стороной в этом договоре, в нем две стороны: Россия и Соединенные Штаты. НАТО сделало заявление по этому поводу и сделало одновременно и заявку на какую-то дискуссию по этому вопросу. Ну, а если это так, то, пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230224/dsnv-1854204983.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, нато, павел зарубин, йенс столтенберг, договор снв-3, в мире