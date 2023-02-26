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Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/drg-1854402542.html
Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.02.2023
Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:24
2023-02-26T14:39
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Кроме того, артиллерия Западной группировки войск ударила по украинским подразделениям в ЛНР и Харьковской области.На Краснолиманском направлении штурмовая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" поразили подразделения ВСУ в ДНР и ЛНР.При этом ВСУ потеряли до 130 военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.Также в ДНР уничтожили склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ, а около Часова Яра поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.На Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" ударила по подразделениям ВСУ около Никольского и Угледара.Потери украинских войск составили: более 75 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа.В Запорожской области также уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230224/poteri-1854122486.html
https://ria.ru/20230225/bespilotniki-1854260685.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область
13:24 26.02.2023 (обновлено: 14:39 26.02.2023)
 
Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ на Купянском направлении

Минобороны: российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный ВС России
Военный ВС России - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Кроме того, артиллерия Западной группировки войск ударила по украинским подразделениям в ЛНР и Харьковской области.
"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", — уточнили в ведомстве.
На Краснолиманском направлении штурмовая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" поразили подразделения ВСУ в ДНР и ЛНР.
Конашенков об уничтожении более 200 бойцов ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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ВСУ потеряли до 240 военных на Донецком направлении
При этом ВСУ потеряли до 130 военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", — добавили в министерстве.

Также в ДНР уничтожили склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ, а около Часова Яра поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" ударила по подразделениям ВСУ около Никольского и Угледара.
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ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области
Потери украинских войск составили: более 75 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа.
В Запорожской области также уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30", — сообщили в Минобороны.

С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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