https://ria.ru/20230226/drg-1854402542.html

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.02.2023

Российские военные уничтожили шесть украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:24

2023-02-26T13:24

2023-02-26T14:39

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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харьковская область

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Кроме того, артиллерия Западной группировки войск ударила по украинским подразделениям в ЛНР и Харьковской области.На Краснолиманском направлении штурмовая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" поразили подразделения ВСУ в ДНР и ЛНР.При этом ВСУ потеряли до 130 военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.Также в ДНР уничтожили склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ, а около Часова Яра поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.На Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" ударила по подразделениям ВСУ около Никольского и Угледара.Потери украинских войск составили: более 75 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа.В Запорожской области также уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230224/poteri-1854122486.html

https://ria.ru/20230225/bespilotniki-1854260685.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область