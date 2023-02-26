https://ria.ru/20230226/dorogi-1854360918.html

ВСУ в Артемовске лишены безопасных дорог через Часов Яр, заявил Марочко

ВСУ в Артемовске лишены безопасных дорог через Часов Яр, заявил Марочко - РИА Новости, 26.02.2023

ВСУ в Артемовске лишены безопасных дорог через Часов Яр, заявил Марочко

Группировка войск Киева в Артемовске (украинское название – Бахмут) не может безопасно снабжаться с запада через город Часов Яр по грунтовым дорогам из-за... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T07:37

2023-02-26T07:37

2023-02-26T09:57

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

киев

донецкая народная республика

андрей марочко

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Группировка войск Киева в Артемовске (украинское название – Бахмут) не может безопасно снабжаться с запада через город Часов Яр по грунтовым дорогам из-за распутицы, так как единственная асфальтная дорога между этими населенными пунктами уже находится под огневым контролем российских сил, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с повышением в дневное время температуры воздуха до плюсовых значений, у украинских военнослужащих не осталось ни одной безопасной дороги между Часовым Яром и Артемовском. Из-за распутицы украинские боевики практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги. Единственная дорога до недавнего относительно безопасная и с твердым покрытием, проходящая через населенный пункт Хромово (западный пригород Артемовска – ред.), уже находится под огневым воздействием наших войск", - сообщил Марочко. Ранее Марочко сообщал об отправке Киевом в район Часова Яра подразделений с задачей деблокировать частично отрезанный от путей снабжения Артемовск. Врио главы ДНР Денис Пушилин 14 февраля заявил, что дорогу на Часов Яр необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854359630.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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Улицы Артемовска и масштабы боев за город Корреспонденты РИА Новости показали улицы Артемовска и масштабы боев за город. 2023-02-26T07:37 true PT0M47S

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безопасность, артемовск, киев, донецкая народная республика, андрей марочко, денис пушилин