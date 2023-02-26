https://ria.ru/20230226/donetsk-1854466961.html

Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 26.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов натовского калибра

Украинские войска в период с 20.15 по 22.20 выпустили по Донецку 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T23:14

2023-02-26T23:14

2023-02-26T23:17

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска в период с 20.15 по 22.20 выпустили по Донецку 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям в телеграм-канале представительства, обстрелам подверглись Петровский, Киевский и Куйбышевский районы города (по ним выпущены десять, шесть и четыре снаряда соответственно). Кроме того, обстрелу подвергся Никитовский район Горловки, в направлении которого в 22.20 было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1853635791.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина