https://ria.ru/20230226/donetsk-1854466961.html
Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 26.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов натовского калибра
Украинские войска в период с 20.15 по 22.20 выпустили по Донецку 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T23:14
2023-02-26T23:14
2023-02-26T23:17
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска в период с 20.15 по 22.20 выпустили по Донецку 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям в телеграм-канале представительства, обстрелам подверглись Петровский, Киевский и Куйбышевский районы города (по ним выпущены десять, шесть и четыре снаряда соответственно). Кроме того, обстрелу подвергся Никитовский район Горловки, в направлении которого в 22.20 было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1853635791.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
23:14 26.02.2023 (обновлено: 23:17 26.02.2023)
Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов натовского калибра