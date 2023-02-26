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При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 26.02.2023
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:32
2023-02-26T16:32
2023-02-26T16:32
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района по улице Дагестанской получили ранения мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал ранее, что женщина получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток".
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854422063.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Кировского района со стороны ВСУ ранены два человека