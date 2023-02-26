https://ria.ru/20230226/donetsk-1854423980.html

При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 26.02.2023

При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:32

2023-02-26T16:32

2023-02-26T16:32

специальная военная операция на украине

происшествия

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849738976_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_c1625adb3f9be608a1a44c344ab0869e.jpg

ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района по улице Дагестанской получили ранения мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал ранее, что женщина получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток".

https://ria.ru/20230226/donetsk-1854422063.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк