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При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854423980.html
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 26.02.2023
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:32
2023-02-26T16:32
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района по улице Дагестанской получили ранения мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал ранее, что женщина получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток".
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854422063.html
кировский район
донецк
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происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
16:32 26.02.2023
 
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Кировского района со стороны ВСУ ранены два человека

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района по улице Дагестанской получили ранения мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал ранее, что женщина получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток".
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 16:19Специальная военная операция на Украине
В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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