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В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854422063.html
В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина
В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина - РИА Новости, 26.02.2023
В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском района Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:19
2023-02-26T16:24
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
оон
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском района Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В Кировском районе по улице Бирюзова в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" получила ранение женщина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230207/lepestok-1850241288.html
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854395802.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), оон, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), ООН, СЦКК, Происшествия
16:19 26.02.2023 (обновлено: 16:24 26.02.2023)
 
В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина

Мэр Донецка Кулемзин: в Кировском районе из-за мины "Лепесток" пострадала женщина

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском района Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В Кировском районе по улице Бирюзова в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" получила ранение женщина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 12:22Специальная военная операция на Украине
В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Павильон на Центральном рынке в Донецке, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 12:49Специальная военная операция на Украине
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ООНСЦККПроисшествия
 
 
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