https://ria.ru/20230226/donetsk-1854422063.html
В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина
В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина - РИА Новости, 26.02.2023
В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском района Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:19
2023-02-26T16:19
2023-02-26T16:24
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
оон
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806263130_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_b68e46133f5a95f40f3637b7271680e6.jpg
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском района Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В Кировском районе по улице Бирюзова в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" получила ранение женщина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230207/lepestok-1850241288.html
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854395802.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806263130_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c1ba3ac4aaef7571806ff70322410cfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), оон, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), ООН, СЦКК, Происшествия
16:19 26.02.2023 (обновлено: 16:24 26.02.2023)
В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина
Мэр Донецка Кулемзин: в Кировском районе из-за мины "Лепесток" пострадала женщина