https://ria.ru/20230226/donetsk-1854422063.html

В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина

В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина - РИА Новости, 26.02.2023

В Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток" пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском района Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:19

2023-02-26T16:19

2023-02-26T16:24

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

оон

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском района Донецка, сообщает мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В Кировском районе по улице Бирюзова в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" получила ранение женщина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230207/lepestok-1850241288.html

https://ria.ru/20230226/donetsk-1854395802.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), оон, сцкк, происшествия