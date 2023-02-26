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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.02.2023
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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 13.03 снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:34
2023-02-26T13:34
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска в 13.03 снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.03 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в воскресенье сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск получила ранения мирная жительница и сгорел дом. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230226/obstrel-1854375493.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато
Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО
13:34 26.02.2023
 
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка "натовскими" снарядами

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке
Жилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате попадания ракеты HIMARS в жилой дом в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска в 13.03 снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.03 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в воскресенье сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск получила ранения мирная жительница и сгорел дом.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККНАТО
 
 
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