https://ria.ru/20230226/donetsk-1854395802.html
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 26.02.2023
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще сгорел дом, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:49
2023-02-26T12:49
2023-02-26T12:49
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще сгорел дом, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района в 9.30 утра на улице Прогрессивной получила ранения женщина 1962 года рождения. Пострадавшая доставлена в городскую больницу № 14. В результате обстрела украинским нацистами Петровского района в 11.20 на улице Марка Озерного сгорел дом", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о семи обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230225/obstrel-1854339041.html
https://ria.ru/20230226/obstrel-1854375493.html
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РИА Новости
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При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина
При обстреле Петровского района Донецка ранена мирная жительница, сгорел дом