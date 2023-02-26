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При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854395802.html
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 26.02.2023
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще сгорел дом, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:49
2023-02-26T12:49
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще сгорел дом, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района в 9.30 утра на улице Прогрессивной получила ранения женщина 1962 года рождения. Пострадавшая доставлена в городскую больницу № 14. В результате обстрела украинским нацистами Петровского района в 11.20 на улице Марка Озерного сгорел дом", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о семи обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230225/obstrel-1854339041.html
https://ria.ru/20230226/obstrel-1854375493.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
12:49 26.02.2023
 
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина

При обстреле Петровского района Донецка ранена мирная жительница, сгорел дом

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПавильон на Центральном рынке в Донецке, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Павильон на Центральном рынке в Донецке, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Павильон на Центральном рынке в Донецке, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще сгорел дом, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района в 9.30 утра на улице Прогрессивной получила ранения женщина 1962 года рождения. Пострадавшая доставлена в городскую больницу № 14. В результате обстрела украинским нацистами Петровского района в 11.20 на улице Марка Озерного сгорел дом", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 22:34Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о семи обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Река Днепр - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 10:13Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли ночью восемь городов и сел в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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