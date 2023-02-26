https://ria.ru/20230226/donetsk-1854395802.html

При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина

При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 26.02.2023

При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще сгорел дом, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T12:49

2023-02-26T12:49

2023-02-26T12:49

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, еще сгорел дом, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района в 9.30 утра на улице Прогрессивной получила ранения женщина 1962 года рождения. Пострадавшая доставлена в городскую больницу № 14. В результате обстрела украинским нацистами Петровского района в 11.20 на улице Марка Озерного сгорел дом", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о семи обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230225/obstrel-1854339041.html

https://ria.ru/20230226/obstrel-1854375493.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия