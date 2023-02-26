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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854387282.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.02.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за 15 минут выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T11:58
2023-02-26T11:58
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.10 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.25 – населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854379237.html
https://ria.ru/20230226/obstrel-1854375493.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
11:58 26.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 11 "натовских" снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.10 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.25 – населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 10:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Река Днепр - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 10:13Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли ночью восемь городов и сел в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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