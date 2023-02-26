https://ria.ru/20230226/donetsk-1854379237.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.02.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли утром Донецк, в том числе выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:50

2023-02-26T10:50

2023-02-26T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Донецк, в том числе выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.35 - н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в 9.50, 10.30 и 10.50 украинские войска выпустили в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 мм. Под огнем также оказались Кировский и Куйбышевский районы города, по ним было выпущено 5 снарядов калибром 155 мм и 4 снаряда калибром 152 мм.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230224/gorlovka-1854127038.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк