10:50 26.02.2023 (обновлено: 11:05 26.02.2023)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Донецк, в том числе выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.35 - н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в 9.50, 10.30 и 10.50 украинские войска выпустили в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 мм. Под огнем также оказались Кировский и Куйбышевский районы города, по ним было выпущено 5 снарядов калибром 155 мм и 4 снаряда калибром 152 мм.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.