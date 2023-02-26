03:30 26.02.2023 (обновлено: 03:32 26.02.2023)
Украина перестает верить в собственную победу, пишет WP
WP: депутаты Рады перестают верить в победу Украины в конфликте
© Офис Президента УкраиныВерховная рада Украины
© Офис Президента Украины
Верховная рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Депутаты Верховной рады все чаще высказываются о том, что Украине не победить в конфликте, пишет обозреватель Washington Post Джош Роджин.
Во время Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис заявила, что в конфликте с Украиной "время не на стороне Путина".
"Почти все официальные лица Украины, с которыми я встречался в Мюнхене, не согласны с этим высказыванием <...> Для них бесконечный конфликт означает победу Путина и потерю страны в том виде, в котором они ее знают", — возразил обозреватель.
По его словам, украинские политики обеспокоены тем, что администрация Байдена не поддерживает стратегию Киева, которая заключается в активном ведении боевых действий и избегании "затянувшегося тупика".
Так, например, депутат Рады Елизавета Ясько отметила, что заявление Запада о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" кажется "очень опасным". Также Ясько в беседе с журналистом заявила, что "окно возможности победы закрывается".
Другой представитель Верховной рады, Алексей Гончаренко, предположил, что если конфликт затянется еще на несколько лет, то Украину ждет "Пиррова победа".
Среди прочих неблагоприятных для Киева факторов автор отметил нежелание Байдена отправлять Украине вооружение, которое она запрашивает.
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В заключение Роджин заявил, что при следовании стратегии Запада к следующей годовщине спецоперации "Украина, которую нужно спасать" может перестать существовать.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.