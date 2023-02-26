В Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не танками
Демонстранты в Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не поставками оружия
© AFP 2023 / Belga /Nicolas MaeterlinckДемонстранты на акции протеста против политики ЕС и НАТО в Брюсселе
Демонстранты на акции протеста против политики ЕС и НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Демонстранты в Брюсселе провели в воскресенье акцию протеста против политики ЕС и НАТО в отношении украинского конфликта, призвали прекратить поставки оружия Киеву и заняться дипломатией для достижения мира, передает корреспондент РИА Новости.
На плакатах, которые несли участники акции, были требования "остановить отправку оружия на Украину", "направлять дипломатов, а не танки", "противостоять НАТО", "объявить войну войне", а также тратить средства на нужды населения, а не на наращивание военного производства.
Один из демонстрантов пришел на акцию, чтобы потребовать "убрать штаб-квартиру НАТО из Бельгии, а самой Бельгии покинуть НАТО".
Были и гневные обращения лично к председателю Евросовета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю "незамедлительно начать действовать на благо мира".
Ранее руководители европейских институтов заявляли о наращивании поставок оружия Украине, отвергая даже перемирие в украинском конфликте в нынешних условиях.
Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства боеприпасов в Евросоюзе для поставок Украине и пополнения опустевших складов европейских армий.
Акцию организовала Европейская платформа мира и солидарности, а также ряд политических партий и правозащитники. В ней прияли участие более 1600 человек.