https://ria.ru/20230226/demonstratsiya-1854449983.html

В Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не танками

В Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не танками - РИА Новости, 26.02.2023

В Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не танками

Демонстранты в Брюсселе провели в воскресенье акцию протеста против политики ЕС и НАТО в отношении украинского конфликта, призвали прекратить поставки оружия... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T19:59

2023-02-26T19:59

2023-02-26T19:59

специальная военная операция на украине

в мире

евросоюз

бельгия

брюссель

нато

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Демонстранты в Брюсселе провели в воскресенье акцию протеста против политики ЕС и НАТО в отношении украинского конфликта, призвали прекратить поставки оружия Киеву и заняться дипломатией для достижения мира, передает корреспондент РИА Новости. На плакатах, которые несли участники акции, были требования "остановить отправку оружия на Украину", "направлять дипломатов, а не танки", "противостоять НАТО", "объявить войну войне", а также тратить средства на нужды населения, а не на наращивание военного производства. Один из демонстрантов пришел на акцию, чтобы потребовать "убрать штаб-квартиру НАТО из Бельгии, а самой Бельгии покинуть НАТО". Были и гневные обращения лично к председателю Евросовета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю "незамедлительно начать действовать на благо мира". Ранее руководители европейских институтов заявляли о наращивании поставок оружия Украине, отвергая даже перемирие в украинском конфликте в нынешних условиях. Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства боеприпасов в Евросоюзе для поставок Украине и пополнения опустевших складов европейских армий. Акцию организовала Европейская платформа мира и солидарности, а также ряд политических партий и правозащитники. В ней прияли участие более 1600 человек.

https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854444622.html

https://ria.ru/20230226/tsvety-1854437973.html

бельгия

брюссель

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, бельгия, брюссель, нато