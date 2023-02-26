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В Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не танками - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/demonstratsiya-1854449983.html
В Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не танками
В Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не танками - РИА Новости, 26.02.2023
В Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не танками
Демонстранты в Брюсселе провели в воскресенье акцию протеста против политики ЕС и НАТО в отношении украинского конфликта, призвали прекратить поставки оружия... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:59
2023-02-26T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
бельгия
брюссель
нато
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Демонстранты в Брюсселе провели в воскресенье акцию протеста против политики ЕС и НАТО в отношении украинского конфликта, призвали прекратить поставки оружия Киеву и заняться дипломатией для достижения мира, передает корреспондент РИА Новости. На плакатах, которые несли участники акции, были требования "остановить отправку оружия на Украину", "направлять дипломатов, а не танки", "противостоять НАТО", "объявить войну войне", а также тратить средства на нужды населения, а не на наращивание военного производства. Один из демонстрантов пришел на акцию, чтобы потребовать "убрать штаб-квартиру НАТО из Бельгии, а самой Бельгии покинуть НАТО". Были и гневные обращения лично к председателю Евросовета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю "незамедлительно начать действовать на благо мира". Ранее руководители европейских институтов заявляли о наращивании поставок оружия Украине, отвергая даже перемирие в украинском конфликте в нынешних условиях. Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства боеприпасов в Евросоюзе для поставок Украине и пополнения опустевших складов европейских армий. Акцию организовала Европейская платформа мира и солидарности, а также ряд политических партий и правозащитники. В ней прияли участие более 1600 человек.
https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854444622.html
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в мире, евросоюз, бельгия, брюссель, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, Бельгия, Брюссель, НАТО
19:59 26.02.2023
 
В Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не танками

Демонстранты в Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не поставками оружия

© AFP 2023 / Belga /Nicolas MaeterlinckДемонстранты на акции протеста против политики ЕС и НАТО в Брюсселе
Демонстранты на акции протеста против политики ЕС и НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / Belga /Nicolas Maeterlinck
Демонстранты на акции протеста против политики ЕС и НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Демонстранты в Брюсселе провели в воскресенье акцию протеста против политики ЕС и НАТО в отношении украинского конфликта, призвали прекратить поставки оружия Киеву и заняться дипломатией для достижения мира, передает корреспондент РИА Новости.
На плакатах, которые несли участники акции, были требования "остановить отправку оружия на Украину", "направлять дипломатов, а не танки", "противостоять НАТО", "объявить войну войне", а также тратить средства на нужды населения, а не на наращивание военного производства.
Один из демонстрантов пришел на акцию, чтобы потребовать "убрать штаб-квартиру НАТО из Бельгии, а самой Бельгии покинуть НАТО".
Были и гневные обращения лично к председателю Евросовета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю "незамедлительно начать действовать на благо мира".
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Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства боеприпасов в Евросоюзе для поставок Украине и пополнения опустевших складов европейских армий.
Акцию организовала Европейская платформа мира и солидарности, а также ряд политических партий и правозащитники. В ней прияли участие более 1600 человек.
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