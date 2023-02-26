https://ria.ru/20230226/delo-1854456652.html
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 26.02.2023
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области
После ДТП в Новгородской области возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, сообщается в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T21:05
2023-02-26T21:05
2023-02-26T21:05
происшествия
новгородская область
авто
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. После ДТП в Новгородской области возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП в Новгородской области ... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате ДТП пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте. Отмечается, что сейчас на месте происшествия "работают следователи, следователи-криминалисты СК по Новгородской области".
https://ria.ru/20230226/dtp-1854416407.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новгородская область, авто
Происшествия, Новгородская область, Авто
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области
СК возбудил дело после ДТП в Новгородской области, где столкнулись более 40 автомобилей
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
После ДТП в Новгородской области возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, сообщается в телеграм-канале СК РФ
.
"Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП в Новгородской области ... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате ДТП пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия "работают следователи, следователи-криминалисты СК по Новгородской области".