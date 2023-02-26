https://ria.ru/20230226/delo-1854456652.html

СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области

СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 26.02.2023

СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области

После ДТП в Новгородской области возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, сообщается в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T21:05

2023-02-26T21:05

2023-02-26T21:05

происшествия

новгородская область

авто

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. После ДТП в Новгородской области возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП в Новгородской области ... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате ДТП пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте. Отмечается, что сейчас на месте происшествия "работают следователи, следователи-криминалисты СК по Новгородской области".

https://ria.ru/20230226/dtp-1854416407.html

новгородская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новгородская область, авто