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СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 26.02.2023
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СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 26.02.2023
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области
После ДТП в Новгородской области возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, сообщается в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T21:05
2023-02-26T21:05
происшествия
новгородская область
авто
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. После ДТП в Новгородской области возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП в Новгородской области ... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате ДТП пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте. Отмечается, что сейчас на месте происшествия "работают следователи, следователи-криминалисты СК по Новгородской области".
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происшествия, новгородская область, авто
Происшествия, Новгородская область, Авто
21:05 26.02.2023
 
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области

СК возбудил дело после ДТП в Новгородской области, где столкнулись более 40 автомобилей

© Фото : ГУ МВД России по Новгородской областиДТП на 502 км СПАД М-11 "Нева" в Маловишерском районе Новгородской области
ДТП на 502 км СПАД М-11 Нева в Маловишерском районе Новгородской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© Фото : ГУ МВД России по Новгородской области
ДТП на 502 км СПАД М-11 "Нева" в Маловишерском районе Новгородской области
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. После ДТП в Новгородской области возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП в Новгородской области ... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате ДТП пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия "работают следователи, следователи-криминалисты СК по Новгородской области".
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