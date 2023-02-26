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Белый дом прокомментировал сообщения о выводах по происхождению COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230226/covid-19-1854437190.html
Белый дом прокомментировал сообщения о выводах по происхождению COVID-19
Белый дом прокомментировал сообщения о выводах по происхождению COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2023
Белый дом прокомментировал сообщения о выводах по происхождению COVID-19
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения о выводах относительно лабораторной утечки COVID, заявил, что на... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T18:19
2023-02-26T18:19
распространение коронавируса
в мире
сша
джейк салливан
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения о выводах относительно лабораторной утечки COVID, заявил, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса и министерство энергетики США привлечено к исследованию по данной теме. В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. "Прямо сейчас не существует определенного ответа о его происхождении", - отметил Салливан в интервью телеканалу CNN. По его словам "президент (Джо) Байден отдельно потребовал, чтобы национальные лаборатории, которые являются частью министерства энергетики, были вовлечены в этот анализ, потому что он хочет использовать каждый инструмент для возможности выяснить, что произошло".
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в мире, сша, джейк салливан, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, США, Джейк Салливан, Коронавирус COVID-19
18:19 26.02.2023
 
Белый дом прокомментировал сообщения о выводах по происхождению COVID-19

Белый дом: Минэнерго США участвует в анализе происхождения COVID-19, определенности нет

© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в США
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в США - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения о выводах относительно лабораторной утечки COVID, заявил, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса и министерство энергетики США привлечено к исследованию по данной теме.
В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США.
"Прямо сейчас не существует определенного ответа о его происхождении", - отметил Салливан в интервью телеканалу CNN.
По его словам "президент (Джо) Байден отдельно потребовал, чтобы национальные лаборатории, которые являются частью министерства энергетики, были вовлечены в этот анализ, потому что он хочет использовать каждый инструмент для возможности выяснить, что произошло".
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Распространение коронавирусаВ миреСШАДжейк СалливанКоронавирус COVID-19
 
 
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