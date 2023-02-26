https://ria.ru/20230226/covid-19-1854437190.html

Белый дом прокомментировал сообщения о выводах по происхождению COVID-19

Белый дом прокомментировал сообщения о выводах по происхождению COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2023

Белый дом прокомментировал сообщения о выводах по происхождению COVID-19

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения о выводах относительно лабораторной утечки COVID, заявил, что на... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T18:19

2023-02-26T18:19

2023-02-26T18:19

распространение коронавируса

в мире

сша

джейк салливан

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщения о выводах относительно лабораторной утечки COVID, заявил, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса и министерство энергетики США привлечено к исследованию по данной теме. В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. "Прямо сейчас не существует определенного ответа о его происхождении", - отметил Салливан в интервью телеканалу CNN. По его словам "президент (Джо) Байден отдельно потребовал, чтобы национальные лаборатории, которые являются частью министерства энергетики, были вовлечены в этот анализ, потому что он хочет использовать каждый инструмент для возможности выяснить, что произошло".

https://ria.ru/20230215/covid-1852250475.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, джейк салливан, коронавирус covid-19