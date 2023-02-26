https://ria.ru/20230226/covid-19-1854384171.html
В России за сутки госпитализировали 880 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 880 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2023
В России за сутки госпитализировали 880 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 880 человек с COVID-19, выздоровели 9774 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T11:24
2023-02-26T11:24
2023-02-26T11:24
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 880 человек с COVID-19, выздоровели 9774 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 26 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 880 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,5%... Выздоровели за сутки 9774 человека, или на 12,8% меньше в сравнении с 25 февраля", - говорится в сообщении. Всего в России за сутки выявили свыше 9500 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлены 9574 новых случая COVID-19... Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 40 субъектах, снижение - в 28 регионах, ситуация не изменилась в 17 регионах.
https://ria.ru/20230222/covid-19-1853881250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 880 человек с COVID-19
В России за сутки выявили более 9500 новых случаев COVID-19