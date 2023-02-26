ЕС посоветовали пересмотреть политику производства боеприпасов
ЕС посоветовали пересмотреть политику производства боеприпасов из-за истощения запасов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне и глава генштаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхард считают, что в Евросоюзе следует пересмотреть политику производства и хранения боеприпасов после истощения запасов в связи с поставками Киеву.
"Совершенно верно, что доступность боеприпасов достигла критической отметки, но обстановка характеризуется высокой интенсивностью боевых действий, которая была неожиданной и которая со временем проявится", - заявил Каво Драгоне французскому еженедельнику Journal du Dimanche.
По словам адмирала, одно из решений могло бы состоять в обеспечении производства и комплексного хранения на уровне стран НАТО и Евросоюза. Он предложил разделить усилия по производству оружия и боеприпасов, доверив некоторые из необходимых вооружений европейской компании, способной производить "в большом количестве и в очень короткие сроки".
"Армии западных стран, в том числе и Франции, должны пересмотреть свою политику в отношении запасов боеприпасов... Недостаточные запасы - это ставка, которую мы могли бы рассматривать, если бы сталкивались с войнами по собственному выбору. В случае с навязанной войной такая ставка уже не надежна", - заявил изданию глава французского генштаба.
По его словам, в краткосрочной перспективе нужно продолжать "рационализировать поддержку" Украины, чтобы поставки "соответствовали потребностям" украинских войск и могли быть использованы "как можно быстрее".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.