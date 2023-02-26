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К угрозам безопасности Белоруссии отнесут организации, призывающие к войне - РИА Новости, 26.02.2023
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К угрозам безопасности Белоруссии отнесут организации, призывающие к войне
К угрозам безопасности Белоруссии отнесут организации, призывающие к войне - РИА Новости, 26.02.2023
К угрозам безопасности Белоруссии отнесут организации, призывающие к войне
В проекте обновленной концепции нацбезопасности Белоруссии к угрозам отнесены преступные террористические организации, которые пропагандируют развязывание... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T22:24
2023-02-26T22:26
белоруссия
александр вольфович
в мире
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. В проекте обновленной концепции нацбезопасности Белоруссии к угрозам отнесены преступные террористические организации, которые пропагандируют развязывание гражданской войны на территории республики, а также "предатели, изменники, саботажники", заявил начальник информационно-аналитического управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин. В Белоруссии подготовлен обновленный проект концепции нацбезопасности страны, который после обсуждения будет вынесен на рассмотрение всебелорусского народного собрания. Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявлял, что концепция нацбезопасности обновлена более чем на 70% и учитывает произошедшие более чем за 10 лет изменения в военно-политической обстановке в регионе. "Впервые применен субъектный подход. Если раньше источники угрозы (нацбезопасности – ред.) нами трактовались как совокупность факторов, … то сейчас мы также отслеживаем субъекты, которые имеют какие-то интересы, намерения, в том числе и деструктивные, по отношению к нашему государству. К источникам угроз относим сейчас те преступные террористические организации, которые пропагандируют развязывание гражданской войны на территории Беларуси, призывают к войне", - сказал представитель генштаба в интервью телеканалу СТВ. По его словам, "появились такие субъекты, как предатели, изменники, саботажники, которые своими действиями или бездействием наносят прямой ущерб военной безопасности Беларуси". Среди внешних источников угроз Буторин назвал наряду с "традиционно недружественными странами и военно-политическими блоками" негосударственных акторов, в частности, международные террористические организации и субъекты за рубежом, которые "финансируют подготовку к войне в Белоруссии".
https://ria.ru/20230223/agressiya-1854017024.html
https://ria.ru/20230222/razvedsluzhby-1853752009.html
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белоруссия, александр вольфович, в мире
Белоруссия, Александр Вольфович, В мире
22:24 26.02.2023 (обновлено: 22:26 26.02.2023)
 
К угрозам безопасности Белоруссии отнесут организации, призывающие к войне

К угрозам нацбезопасности Белоруссии отнесут организации, призывающие к гражданской войне

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. В проекте обновленной концепции нацбезопасности Белоруссии к угрозам отнесены преступные террористические организации, которые пропагандируют развязывание гражданской войны на территории республики, а также "предатели, изменники, саботажники", заявил начальник информационно-аналитического управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин.
В Белоруссии подготовлен обновленный проект концепции нацбезопасности страны, который после обсуждения будет вынесен на рассмотрение всебелорусского народного собрания. Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявлял, что концепция нацбезопасности обновлена более чем на 70% и учитывает произошедшие более чем за 10 лет изменения в военно-политической обстановке в регионе.
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"Впервые применен субъектный подход. Если раньше источники угрозы (нацбезопасности – ред.) нами трактовались как совокупность факторов, … то сейчас мы также отслеживаем субъекты, которые имеют какие-то интересы, намерения, в том числе и деструктивные, по отношению к нашему государству. К источникам угроз относим сейчас те преступные террористические организации, которые пропагандируют развязывание гражданской войны на территории Беларуси, призывают к войне", - сказал представитель генштаба в интервью телеканалу СТВ.
По его словам, "появились такие субъекты, как предатели, изменники, саботажники, которые своими действиями или бездействием наносят прямой ущерб военной безопасности Беларуси".
Среди внешних источников угроз Буторин назвал наряду с "традиционно недружественными странами и военно-политическими блоками" негосударственных акторов, в частности, международные террористические организации и субъекты за рубежом, которые "финансируют подготовку к войне в Белоруссии".
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