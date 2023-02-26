Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обеспечить безопасность России - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/bezopasnost-1854379063.html
Путин призвал обеспечить безопасность России
Путин призвал обеспечить безопасность России - РИА Новости, 26.02.2023
Путин призвал обеспечить безопасность России
России нужно обеспечивать свою безопасность и стратегическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:48
2023-02-26T10:48
россия
сша
владимир путин
павел зарубин
договор снв-3
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f939147d491952627b23c64e066fc6.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России нужно обеспечивать свою безопасность и стратегическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре о СНВ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". Во время интервью Путину был задан вопрос о том, что после приостановки участия России в ДСНВ должны понять США. "Ну, это их дело чего понимать, чего не понимать, мы же не можем к ним в башку залезть. Мы понимаем то, что нам нужно делать. А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность", - ответил Путин. Путин 21 февраля, обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ.
https://ria.ru/20230226/putin-1854376405.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_96ada37a7b5aca56a2d553b3d4345ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, павел зарубин, договор снв-3, безопасность
Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, Договор СНВ-3, Безопасность
10:48 26.02.2023
 
Путин призвал обеспечить безопасность России

Путин призвал обеспечить безопасность и стратегическую стабильность России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России нужно обеспечивать свою безопасность и стратегическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре о СНВ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, что после приостановки участия России в ДСНВ должны понять США. "Ну, это их дело чего понимать, чего не понимать, мы же не можем к ним в башку залезть. Мы понимаем то, что нам нужно делать. А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность", - ответил Путин.
Путин 21 февраля, обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 10:22
Путин: Россия вернется к обсуждению ядерного потенциала Британии и Франции
 
РоссияСШАВладимир ПутинПавел ЗарубинДоговор СНВ-3Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала