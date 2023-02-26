https://ria.ru/20230226/bezopasnost-1854379063.html
Путин призвал обеспечить безопасность России
Путин призвал обеспечить безопасность России - РИА Новости, 26.02.2023
Путин призвал обеспечить безопасность России
России нужно обеспечивать свою безопасность и стратегическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:48
2023-02-26T10:48
2023-02-26T10:48
россия
сша
владимир путин
павел зарубин
договор снв-3
безопасность
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России нужно обеспечивать свою безопасность и стратегическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре о СНВ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". Во время интервью Путину был задан вопрос о том, что после приостановки участия России в ДСНВ должны понять США. "Ну, это их дело чего понимать, чего не понимать, мы же не можем к ним в башку залезть. Мы понимаем то, что нам нужно делать. А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность", - ответил Путин. Путин 21 февраля, обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ.
https://ria.ru/20230226/putin-1854376405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, павел зарубин, договор снв-3, безопасность
Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, Договор СНВ-3, Безопасность
Путин призвал обеспечить безопасность России
Путин призвал обеспечить безопасность и стратегическую стабильность России