https://ria.ru/20230226/bezopasnost-1854379063.html

Путин призвал обеспечить безопасность России

Путин призвал обеспечить безопасность России - РИА Новости, 26.02.2023

Путин призвал обеспечить безопасность России

России нужно обеспечивать свою безопасность и стратегическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:48

2023-02-26T10:48

2023-02-26T10:48

россия

сша

владимир путин

павел зарубин

договор снв-3

безопасность

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России нужно обеспечивать свою безопасность и стратегическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре о СНВ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". Во время интервью Путину был задан вопрос о том, что после приостановки участия России в ДСНВ должны понять США. "Ну, это их дело чего понимать, чего не понимать, мы же не можем к ним в башку залезть. Мы понимаем то, что нам нужно делать. А нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность", - ответил Путин. Путин 21 февраля, обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ.

https://ria.ru/20230226/putin-1854376405.html

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, владимир путин, павел зарубин, договор снв-3, безопасность