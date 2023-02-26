Немцы не оценили провокацию с танком в Берлине, заявили в посольстве России
Посольство России в ФРГ: провокация с танком в Берлине не встретила понимания граждан
© РИА НовостиУстановленный проукраинскими активистами перед посольством РФ в Берлине танк покрыли сотнями цветов
Установленный проукраинскими активистами перед посольством РФ в Берлине танк покрыли сотнями цветов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Провокация с установкой у здания российского посольства в Берлине подбитого танка не встретила понимания и поддержки у немецких граждан, в ходе прошедшей в субботу акции они выразили четкое желание мирного решения конфликта на Украине путем отказа от поставок Киеву немецкой военной техники, говорится в комментарии дипмиссии.
Демонстранты, протестовавшие в субботу против поставок оружия Украине, покрыли сотнями цветов подбитый в ходе спецоперации танк, который перед посольством России в Берлине установили проукраинские активисты, передавал корреспондент РИА Новости. По разным оценкам, всего в акции в немецкой столице участвовали от 13 до 50 тысяч человек.
"Провокация с установкой у стен посольства России в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан. В ходе сегодняшних массовых акций они предельно четко высказались за мирное урегулирование украинского конфликта, против эскалации путем накачивания киевского режима немецким оружием и военной техникой и дальнейшего закручивания антироссийской санкционной спирали", - говорится в комментарии в телеграм-канале посольства.
Дипмиссия России в Германии также поблагодарила всех участников массовых акций.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "англосаксы и режим (Владимира) Зеленского" потратили на проведение акций по всему миру миллионы.
"Большая часть из этих денег была разворована. На остаток слепили инсталляций, и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же", - написала она в своем телеграм-канале.