11:36 26.02.2023 (обновлено: 15:48 26.02.2023)
В США жестко раскритиковали новую глупость Байдена в отношении Украины
Автор New York Post Гудвин: Байден не учитывает реальное положение дел на Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Обещания американского президента Джо Байдена поддерживать Украину имеют под собой мало оснований, заявил автор газеты New York Post Майкл Гудвин.
Журналист раскритиковал американского лидера за речь в Варшаве, которая, по его мнению, не учитывает реальную обстановку в украинском кризисе, а только прочит победу киевскому режиму, выдавая желаемое за действительное.
"Утверждение о больших геополитических выгодах для Запада в лучшем случае преждевременно. Украина далека от победы, и заявлять о победе сейчас — глупая затея", — считает автор статьи.
Кроме того, Гудвин заявил, что американская помощь Зеленскому слишком медлительна, а сроки некоторых поставок вооружений Киеву настолько велики, что могут попросту не успеть как-либо повлиять на ход кризиса.
"Хотя США выделили ошеломляющие 113 миллиардов долларов без серьезного аудита того, куда направляется эта помощь, военное оборудование, которое, по словам Украины, нужно ей, идет по-прежнему медленно. Схема такова, что сначала администрация отвечает отказом на запрос, затем через несколько недель или месяцев говорит да, а еще через несколько недель или месяцев осуществляет доставку", — пояснил Гудвин.
По словам автора статьи, особенно показательно решение Белого дома отправить на Украину запрошенные Зеленским танки Abrams не раньше чем через два года.
"Во время конфликта два года означает "никогда". Стремление Зеленского к истребителям все еще находится на стадии отрицания, поэтому, по-видимому, он сможет получить их только через некоторое время после того, как получит танки", — предположил журналист.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден придерживается мнения об отсутствии необходимости отправки большого количества танков Abrams, а также каких-либо американских истребителей Киеву. Однако Салливан подчеркнул, что Вашингтон предоставит Украине новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов.