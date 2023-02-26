https://ria.ru/20230226/bayden-1854385480.html

В США жестко раскритиковали новую глупость Байдена в отношении Украины

В США жестко раскритиковали новую глупость Байдена в отношении Украины - РИА Новости, 26.02.2023

В США жестко раскритиковали новую глупость Байдена в отношении Украины

Обещания американского президента Джо Байдена поддерживать Украину имеют под собой мало оснований, заявил автор газеты New York Post Майкл Гудвин. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T11:36

2023-02-26T11:36

2023-02-26T15:48

в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Обещания американского президента Джо Байдена поддерживать Украину имеют под собой мало оснований, заявил автор газеты New York Post Майкл Гудвин.Журналист раскритиковал американского лидера за речь в Варшаве, которая, по его мнению, не учитывает реальную обстановку в украинском кризисе, а только прочит победу киевскому режиму, выдавая желаемое за действительное."Утверждение о больших геополитических выгодах для Запада в лучшем случае преждевременно. Украина далека от победы, и заявлять о победе сейчас — глупая затея", — считает автор статьи.Кроме того, Гудвин заявил, что американская помощь Зеленскому слишком медлительна, а сроки некоторых поставок вооружений Киеву настолько велики, что могут попросту не успеть как-либо повлиять на ход кризиса.По словам автора статьи, особенно показательно решение Белого дома отправить на Украину запрошенные Зеленским танки Abrams не раньше чем через два года."Во время конфликта два года означает "никогда". Стремление Зеленского к истребителям все еще находится на стадии отрицания, поэтому, по-видимому, он сможет получить их только через некоторое время после того, как получит танки", — предположил журналист.Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден придерживается мнения об отсутствии необходимости отправки большого количества танков Abrams, а также каких-либо американских истребителей Киеву. Однако Салливан подчеркнул, что Вашингтон предоставит Украине новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230226/ssha-1854371659.html

https://ria.ru/20230225/germaniya-1854337444.html

https://ria.ru/20230225/ssha-1854322701.html

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сша

киев

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, киев, джо байден, джейк салливан, m1 abrams