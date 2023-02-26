https://ria.ru/20230226/avtoprobeg-1854430217.html
В столице Ливана состоялся автопробег в поддержку России
В столице Ливана состоялся автопробег в поддержку России - РИА Новости, 26.02.2023
В столице Ливана состоялся автопробег в поддержку России
Российские соотечественники в Ливане организовали автопробег с флагами РФ и патриотической музыкой по центральным улицам Бейрута, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:09
2023-02-26T17:09
2023-02-26T17:31
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БЕЙРУТ, 26 фев - РИА Новости. Российские соотечественники в Ливане организовали автопробег с флагами РФ и патриотической музыкой по центральным улицам Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. "По инициативе Ассоциации выпускников РУДН в Ливане и при поддержке Посольства России, Русского дома в Бейруте, соотечественников, выпускников и ливанцев состоялся автопробег в поддержку России, ее справедливой борьбы с фашизмом и проявлениями нацизма", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции. Украшенные флагами России машины отправились от здания российского посольства, проехали по основным улицам Бейрута и завершили пробег перед Русским домом митингом и выступлением Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Ливане Александра Рудакова. "Россия вновь столкнулась с вызовами, так как западный альянс ополчился перед ее лицом, а у границ появилась нацистская угроза, и это не помешало ей отстаивать свои интересы в условиях гибридной глобальной войны", - сказал Рудаков выступив перед соотечественниками. Завершая свое выступление, Рудаков отметил, что, несмотря на попытки нанести удар по российско-ливанской дружбе, она доказала свою прочность. Кроме того, дипломат напомнил, что Россия и Ливан в ближайшее время будут отмечать восьмидесятилетие установления дипломатических отношений. Глава дипломатической миссии также отметил степень ответственности и сплоченности российской диаспоры Ливана, выразив признательность за ее позиции, подчеркнув, что их поддержка является одним из приоритетов внешней политики России.
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Автопробег в поддержку России в столице Ливана
Автопробег в поддержку РФ состоялся в столице Ливана
2023-02-26T17:09
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, ливан, бейрут
В мире, Россия, Ливан, Бейрут
17:09 26.02.2023 (обновлено: 17:31 26.02.2023)
В столице Ливана состоялся автопробег в поддержку России
В Бейруте состоялся автопробег с флагами и патриотической музыкой в поддержку России
БЕЙРУТ, 26 фев - РИА Новости. Российские соотечественники в Ливане организовали автопробег с флагами РФ и патриотической музыкой по центральным улицам Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
"По инициативе Ассоциации выпускников РУДН в Ливане и при поддержке Посольства России, Русского дома в Бейруте
, соотечественников, выпускников и ливанцев состоялся автопробег в поддержку России, ее справедливой борьбы с фашизмом и проявлениями нацизма", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции.
Украшенные флагами России машины отправились от здания российского посольства, проехали по основным улицам Бейрута и завершили пробег перед Русским домом митингом и выступлением Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Ливане Александра Рудакова.
"Россия вновь столкнулась с вызовами, так как западный альянс ополчился перед ее лицом, а у границ появилась нацистская угроза, и это не помешало ей отстаивать свои интересы в условиях гибридной глобальной войны", - сказал Рудаков выступив перед соотечественниками.
Завершая свое выступление, Рудаков отметил, что, несмотря на попытки нанести удар по российско-ливанской дружбе, она доказала свою прочность. Кроме того, дипломат напомнил, что Россия и Ливан в ближайшее время будут отмечать восьмидесятилетие установления дипломатических отношений.
Глава дипломатической миссии также отметил степень ответственности и сплоченности российской диаспоры Ливана, выразив признательность за ее позиции, подчеркнув, что их поддержка является одним из приоритетов внешней политики России.