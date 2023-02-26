https://ria.ru/20230226/avtoprobeg-1854430217.html

В столице Ливана состоялся автопробег в поддержку России

В столице Ливана состоялся автопробег в поддержку России - РИА Новости, 26.02.2023

В столице Ливана состоялся автопробег в поддержку России

Российские соотечественники в Ливане организовали автопробег с флагами РФ и патриотической музыкой по центральным улицам Бейрута, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T17:09

2023-02-26T17:09

2023-02-26T17:31

в мире

россия

ливан

бейрут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854432395_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_136a200b1e94b193a339136083b60266.png

БЕЙРУТ, 26 фев - РИА Новости. Российские соотечественники в Ливане организовали автопробег с флагами РФ и патриотической музыкой по центральным улицам Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. "По инициативе Ассоциации выпускников РУДН в Ливане и при поддержке Посольства России, Русского дома в Бейруте, соотечественников, выпускников и ливанцев состоялся автопробег в поддержку России, ее справедливой борьбы с фашизмом и проявлениями нацизма", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции. Украшенные флагами России машины отправились от здания российского посольства, проехали по основным улицам Бейрута и завершили пробег перед Русским домом митингом и выступлением Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Ливане Александра Рудакова. "Россия вновь столкнулась с вызовами, так как западный альянс ополчился перед ее лицом, а у границ появилась нацистская угроза, и это не помешало ей отстаивать свои интересы в условиях гибридной глобальной войны", - сказал Рудаков выступив перед соотечественниками. Завершая свое выступление, Рудаков отметил, что, несмотря на попытки нанести удар по российско-ливанской дружбе, она доказала свою прочность. Кроме того, дипломат напомнил, что Россия и Ливан в ближайшее время будут отмечать восьмидесятилетие установления дипломатических отношений. Глава дипломатической миссии также отметил степень ответственности и сплоченности российской диаспоры Ливана, выразив признательность за ее позиции, подчеркнув, что их поддержка является одним из приоритетов внешней политики России.

https://ria.ru/20230225/germaniya-1854337444.html

россия

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автопробег в поддержку России в столице Ливана Автопробег в поддержку РФ состоялся в столице Ливана 2023-02-26T17:09 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, ливан, бейрут