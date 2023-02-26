https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854388733.html

Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных

Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных - РИА Новости, 26.02.2023

Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных

Специальные подразделения Киева в Артемовске действуют на удалении от линии соприкосновения с бойцами группы "Вагнер" и перебрасываются командованием в зону... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T12:09

2023-02-26T12:09

2023-02-26T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

украина

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Специальные подразделения Киева в Артемовске действуют на удалении от линии соприкосновения с бойцами группы "Вагнер" и перебрасываются командованием в зону боев только для попыток отбить атаки, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой бойцов группы "Вагнер" в городе. На передовую бросают все новых украинских мобилизованных. "Силы специальных операций Украины и другие подготовленные подразделения не находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения в Артемовске. То есть они пытаются действовать как пожарная команда - выдвигаются только в случае атаки украинских позиций бойцами группы "Вагнер"", - рассказали собеседники агентства.

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854387429.html

артемовск

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, артемовск, киев, украина