https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854388733.html
Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных
Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных - РИА Новости, 26.02.2023
Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных
Специальные подразделения Киева в Артемовске действуют на удалении от линии соприкосновения с бойцами группы "Вагнер" и перебрасываются командованием в зону... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:09
2023-02-26T12:09
2023-02-26T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8138dfe7c8f473dcf7e922458b630079.jpg
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Специальные подразделения Киева в Артемовске действуют на удалении от линии соприкосновения с бойцами группы "Вагнер" и перебрасываются командованием в зону боев только для попыток отбить атаки, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой бойцов группы "Вагнер" в городе. На передовую бросают все новых украинских мобилизованных. "Силы специальных операций Украины и другие подготовленные подразделения не находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения в Артемовске. То есть они пытаются действовать как пожарная команда - выдвигаются только в случае атаки украинских позиций бойцами группы "Вагнер"", - рассказали собеседники агентства.
https://ria.ru/20230226/ukraina-1854387429.html
артемовск
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c680a2e6c7f96e3ff322bcc6506b652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Украина
Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных
Киев бережет спецподразделения в Артемовске, бросая на передовую мобилизованных