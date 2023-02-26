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Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854388733.html
Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных
Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных - РИА Новости, 26.02.2023
Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных
Специальные подразделения Киева в Артемовске действуют на удалении от линии соприкосновения с бойцами группы "Вагнер" и перебрасываются командованием в зону... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:09
2023-02-26T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
украина
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Специальные подразделения Киева в Артемовске действуют на удалении от линии соприкосновения с бойцами группы "Вагнер" и перебрасываются командованием в зону боев только для попыток отбить атаки, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой бойцов группы "Вагнер" в городе. На передовую бросают все новых украинских мобилизованных. "Силы специальных операций Украины и другие подготовленные подразделения не находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения в Артемовске. То есть они пытаются действовать как пожарная команда - выдвигаются только в случае атаки украинских позиций бойцами группы "Вагнер"", - рассказали собеседники агентства.
https://ria.ru/20230226/ukraina-1854387429.html
артемовск
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в мире, артемовск, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Украина
12:09 26.02.2023
 
Киев бросает на передовую в Артемовске мобилизованных

Киев бережет спецподразделения в Артемовске, бросая на передовую мобилизованных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие под Угледаром
Украинские военнослужащие под Угледаром - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие под Угледаром. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Специальные подразделения Киева в Артемовске действуют на удалении от линии соприкосновения с бойцами группы "Вагнер" и перебрасываются командованием в зону боев только для попыток отбить атаки, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой бойцов группы "Вагнер" в городе.
На передовую бросают все новых украинских мобилизованных.
"Силы специальных операций Украины и другие подготовленные подразделения не находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения в Артемовске. То есть они пытаются действовать как пожарная команда - выдвигаются только в случае атаки украинских позиций бойцами группы "Вагнер"", - рассказали собеседники агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКиевУкраина
 
 
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