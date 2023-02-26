https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854378778.html
В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ
В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023
В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ
Подрыв украинскими войсками дамбы в Артемовске может значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:43
2023-02-26T10:43
2023-02-26T14:06
в мире
артемовск
донецкая народная республика
киев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Подрыв украинскими войсками дамбы в Артемовске может значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения", — объяснил он. Кроме того, разрушение дамбы усложнит доставку продовольствия в город и, как следствие, усилит продовольственный кризис. Накануне киевские войска взорвали дамбу в Артемовске. Как сообщал Кимаковский, ВСУ сделали это, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни оставшегося в городе мирного населения. Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20230226/dorogi-1854360918.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев
В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев
10:43 26.02.2023 (обновлено: 14:06 26.02.2023)
В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ
Советник главы ДНР Кимаковский: подрыв дамбы в Артемовске может вызвать серьезную эпидемию
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Подрыв украинскими войсками дамбы в Артемовске может значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения", — объяснил он.
Кроме того, разрушение дамбы усложнит доставку продовольствия в город и, как следствие, усилит продовольственный кризис.
Накануне киевские войска взорвали дамбу в Артемовске. Как сообщал Кимаковский, ВСУ сделали это, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни оставшегося в городе мирного населения.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ
в Донбассе
.