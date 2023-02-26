https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854378778.html

В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ

В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023

В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ

Подрыв украинскими войсками дамбы в Артемовске может значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:43

2023-02-26T10:43

2023-02-26T14:06

в мире

артемовск

донецкая народная республика

киев

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Подрыв украинскими войсками дамбы в Артемовске может значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения", — объяснил он. Кроме того, разрушение дамбы усложнит доставку продовольствия в город и, как следствие, усилит продовольственный кризис. Накануне киевские войска взорвали дамбу в Артемовске. Как сообщал Кимаковский, ВСУ сделали это, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни оставшегося в городе мирного населения. Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

https://ria.ru/20230226/dorogi-1854360918.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев