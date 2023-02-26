Рейтинг@Mail.ru
В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854378778.html
В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ
В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023
В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ
Подрыв украинскими войсками дамбы в Артемовске может значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:43
2023-02-26T14:06
в мире
артемовск
донецкая народная республика
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854304638_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_32401372d885395388b256ce5d6907e6.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Подрыв украинскими войсками дамбы в Артемовске может значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения", — объяснил он. Кроме того, разрушение дамбы усложнит доставку продовольствия в город и, как следствие, усилит продовольственный кризис. Накануне киевские войска взорвали дамбу в Артемовске. Как сообщал Кимаковский, ВСУ сделали это, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни оставшегося в городе мирного населения. Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20230226/dorogi-1854360918.html
артемовск
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854304638_118:0:1897:1334_1920x0_80_0_0_16b487bda7beb9cdbfcd51c0e5e1e773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев
В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев
10:43 26.02.2023 (обновлено: 14:06 26.02.2023)
 
В ДНР рассказали о последствиях подрыва дамбы в Артемовске со стороны ВСУ

Советник главы ДНР Кимаковский: подрыв дамбы в Артемовске может вызвать серьезную эпидемию

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске (Бахмуте)
Дым на месте боев в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске (Бахмуте). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Подрыв украинскими войсками дамбы в Артемовске может значительно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения", — объяснил он.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Кроме того, разрушение дамбы усложнит доставку продовольствия в город и, как следствие, усилит продовольственный кризис.
Накануне киевские войска взорвали дамбу в Артемовске. Как сообщал Кимаковский, ВСУ сделали это, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни оставшегося в городе мирного населения.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 07:37Специальная военная операция на Украине
ВСУ в Артемовске лишены безопасных дорог через Часов Яр, заявил Марочко
 
В миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала