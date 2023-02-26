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В "Группе Вагнера" рассказали, кем оказались убитые на юге Артемовска - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854359630.html
В "Группе Вагнера" рассказали, кем оказались убитые на юге Артемовска
В "Группе Вагнера" рассказали, кем оказались убитые на юге Артемовска - РИА Новости, 26.02.2023
В "Группе Вагнера" рассказали, кем оказались убитые на юге Артемовска
Убитые и взятые в плен на юге Артемовска военнослужащие в подавляющем большинстве случаев оказались выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T07:11
2023-02-26T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
львовская область
киевская область
нато
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ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Убитые и взятые в плен на юге Артемовска военнослужащие в подавляющем большинстве случаев оказались выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из командиров "Группы Вагнера". По его словам, в боях с украинской стороны принимают участие и так называемые ветераны АТО с боевым опытом, но их количество незначительное. Тела и документы украинских военнослужащих собирает специальная группа эвакуации в составе "Вагнера". Одним из очередных найденных убитых оказался Дмитрий Лебухов, военнослужащий 63-й отдельной механизированной бригады, дислоцирующейся в Львовской области. При досмотре тела бойцы "Группы Вагнера" обнаружили правоэкстремистскую символику и свидетельство участника военного парада в Киеве 2021 года, приуроченного к 30-летию независимости Украины. В мероприятиях тогда участвовали более четырех тысяч военных ВСУ, а также иностранные войска, в том числе стран НАТО. Свидетельство подписано самим президентом Украины Владимиром Зеленским."Что касается тел противника — сегодня одного (из убитых. — Прим. ред.) ребята доставили. Вот его документы. Это "Правый сектор"*, его нашивки", — рассказал боец "Группы Вагнера". Еще одни документы принадлежали убитому Сергею Конончуку. "Второй — вот этот гражданин, вот он непосредственно в "Правом секторе"* находился. Он с Ровненской области, Западная Украина", — прокомментировал обнаруженный воинский билет боец "Вагнера".Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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артемовск
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Боец группы "Вагнер" о взятых в плен украинских военных
Убитые и взятые в плен на юге Артемовска украинские военнослужащие в подавляющем большинстве случаев являются выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер".
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безопасность, артемовск, львовская область, киевская область, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Львовская область, Киевская область, НАТО
07:11 26.02.2023 (обновлено: 12:39 26.02.2023)
 
В "Группе Вагнера" рассказали, кем оказались убитые на юге Артемовска

"Группа Вагнера": многие убитые бойцы ВСУ на юге Артемовска были родом с запада Украины

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ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Убитые и взятые в плен на юге Артемовска военнослужащие в подавляющем большинстве случаев оказались выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из командиров "Группы Вагнера".
"Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет", — рассказал боец, чье подразделение участвует в штурме Артемовска с южного направления.
По его словам, в боях с украинской стороны принимают участие и так называемые ветераны АТО с боевым опытом, но их количество незначительное.
Тела и документы украинских военнослужащих собирает специальная группа эвакуации в составе "Вагнера". Одним из очередных найденных убитых оказался Дмитрий Лебухов, военнослужащий 63-й отдельной механизированной бригады, дислоцирующейся в Львовской области.
При досмотре тела бойцы "Группы Вагнера" обнаружили правоэкстремистскую символику и свидетельство участника военного парада в Киеве 2021 года, приуроченного к 30-летию независимости Украины. В мероприятиях тогда участвовали более четырех тысяч военных ВСУ, а также иностранные войска, в том числе стран НАТО. Свидетельство подписано самим президентом Украины Владимиром Зеленским.
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"Что касается тел противника — сегодня одного (из убитых. — Прим. ред.) ребята доставили. Вот его документы. Это "Правый сектор"*, его нашивки", — рассказал боец "Группы Вагнера".
Еще одни документы принадлежали убитому Сергею Конончуку.
"Второй — вот этот гражданин, вот он непосредственно в "Правом секторе"* находился. Он с Ровненской области, Западная Украина", — прокомментировал обнаруженный воинский билет боец "Вагнера".
Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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