https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854359630.html

В "Группе Вагнера" рассказали, кем оказались убитые на юге Артемовска

В "Группе Вагнера" рассказали, кем оказались убитые на юге Артемовска - РИА Новости, 26.02.2023

В "Группе Вагнера" рассказали, кем оказались убитые на юге Артемовска

Убитые и взятые в плен на юге Артемовска военнослужащие в подавляющем большинстве случаев оказались выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T07:11

2023-02-26T07:11

2023-02-26T12:39

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

львовская область

киевская область

нато

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ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Убитые и взятые в плен на юге Артемовска военнослужащие в подавляющем большинстве случаев оказались выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из командиров "Группы Вагнера". По его словам, в боях с украинской стороны принимают участие и так называемые ветераны АТО с боевым опытом, но их количество незначительное. Тела и документы украинских военнослужащих собирает специальная группа эвакуации в составе "Вагнера". Одним из очередных найденных убитых оказался Дмитрий Лебухов, военнослужащий 63-й отдельной механизированной бригады, дислоцирующейся в Львовской области. При досмотре тела бойцы "Группы Вагнера" обнаружили правоэкстремистскую символику и свидетельство участника военного парада в Киеве 2021 года, приуроченного к 30-летию независимости Украины. В мероприятиях тогда участвовали более четырех тысяч военных ВСУ, а также иностранные войска, в том числе стран НАТО. Свидетельство подписано самим президентом Украины Владимиром Зеленским."Что касается тел противника — сегодня одного (из убитых. — Прим. ред.) ребята доставили. Вот его документы. Это "Правый сектор"*, его нашивки", — рассказал боец "Группы Вагнера". Еще одни документы принадлежали убитому Сергею Конончуку. "Второй — вот этот гражданин, вот он непосредственно в "Правом секторе"* находился. Он с Ровненской области, Западная Украина", — прокомментировал обнаруженный воинский билет боец "Вагнера".Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230225/damba-1854344178.html

артемовск

львовская область

киевская область

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Боец группы "Вагнер" о взятых в плен украинских военных Убитые и взятые в плен на юге Артемовска украинские военнослужащие в подавляющем большинстве случаев являются выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер". 2023-02-26T07:11 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, артемовск, львовская область, киевская область, нато