https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854444622.html

В Париже проходит вторая акция в поддержку выхода Франции из НАТО

В Париже проходит вторая акция в поддержку выхода Франции из НАТО - РИА Новости, 26.02.2023

В Париже проходит вторая акция в поддержку выхода Франции из НАТО

В Париже началась вторая акция в поддержку выхода Франции из НАТО и против поставок оружия Украине, организатором выступил лидер французского движения... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T19:21

2023-02-26T19:21

2023-02-26T20:22

украина

франция

в мире

париж

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евросоюз

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. В Париже началась вторая акция в поддержку выхода Франции из НАТО и против поставок оружия Украине, организатором выступил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции принимают участие несколько тысяч человек. Шествие стартовало от станции метро Порт-Рояль в 14 округе Парижа. Протестующие несут большую растяжку со словами "За мир". На плакатах участников можно прочитать: "Нет третьей мировой войне", "Выйдем из НАТО", "Франция – первая страна, поставившая Украине наступательные вооружения". Они скандируют "Скорее выйдем из НАТО!", "Свобода и суверенитет!" Как сообщил Филиппо в Twitter, акции также проходят в 29 других городах во Франции. Накануне аналогичная акция прошла в Берлине. По информации политика, в ней приняли участие 25 тысяч человек. Лидер движения "Патриоты" ранее высказывался о том, что стратегия НАТО несет в себе угрозу третьей мировой войны. Он также неоднократно высказывался против выделения средств Киеву на закупку вооружений и против поставок Францией оружия Украине. Он назвал "безумием" согласованный ЕС проект по поддержке Украины размером в 18 миллиардов евро. Предыдущий "марш за мир" прошtл в Париже 12 февраля. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также скоро на Украину должны прибыть 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву.

https://ria.ru/20230226/aktsii-1854436851.html

https://ria.ru/20230225/manifestatsiya-1854293809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в Париже за выход Франции из НАТО и против поставок оружия Украине В Париже проходит вторая акция в поддержку выхода Франции из НАТО и против поставок оружия Украине, организованная лидером французского движения "Патриоты" Флорианом Филиппо 2023-02-26T19:21 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, в мире, париж, нато, евросоюз