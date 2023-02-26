https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854417743.html

Во Франции прошли акции против поставок оружия Украине

Во Франции прошли акции против поставок оружия Украине - РИА Новости, 26.02.2023

Во Франции прошли акции против поставок оружия Украине

Акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Украине прошли в нескольких французских городах , сообщили РИА Новости организаторы движения SOS Donbass. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T15:40

2023-02-26T15:40

2023-02-26T17:07

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ПАРИЖ, 26 фев — РИА Новости. Акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Украине прошли в нескольких французских городах , сообщили РИА Новости организаторы движения SOS Donbass.Протесты в Роане на юге Франции и Версале прошли рядом с заводами, принадлежащими военной компании Nexter, производящей, в частности, гаубицы CAESAR, которые Париж поставляет Киеву.Фабрики предусмотрительно сняли вывеску с названием фирмы, чтобы она не фигурировала в фото- и видеоматериалах. На акции в Роане собрались порядка пятидесяти человек. Как отметила организатор манифестаций Анна Новикова-Бернэ, они столкнулись с попытками проукраинских активистов сорвать мероприятие. Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из ряда европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass, также состоялись в Берлине, Генуе, Милане и испанской Жироне. На манифестации в Берлине немецкая ассоциация "Дети войны", которая реализует проект "Аллея Ангелов", развернула стенды с фотографиями детей, убитых с 2014 года украинскими войсками в Донбассе.Многие приехали на мероприятие издалека. Ольга, одна из участников митинга, сказала, что у ее родственников в Донецке погибла вся семья и что невозможно стоять в стороне, когда западные медиа молчат о происходящем в Донбассе.Это уже пятая акция, организованная в европейских городах движением Stop Killing Donbass с начала конфликта на Украине. Ранее Новикова-Бернэ рассказала, что из-за мероприятий, которые она проводит, стала получать угрозы со стороны проукраинских активистов. Осенью 2022 года организация направила в Нацсобрание Франции петицию с требованием прекратить поставки оружия Украине. Париж уже направил Киеву шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. ВСУ также отправили ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц CAESAR. Италия и Франция согласовали поставки Украине системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также скоро в постсоветскую республику из Франции должны прибыть 12 колесных танков AMX-10RC.

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854409332.html

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854408898.html

https://ria.ru/20230226/germaniya-1854363218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, франция, донбасс