https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854417743.html
Во Франции прошли акции против поставок оружия Украине
Во Франции прошли акции против поставок оружия Украине - РИА Новости, 26.02.2023
Во Франции прошли акции против поставок оружия Украине
Акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Украине прошли в нескольких французских городах , сообщили РИА Новости организаторы движения SOS Donbass. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T15:40
2023-02-26T15:40
2023-02-26T17:07
в мире
украина
франция
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854416384_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_beaff2addb5d5cf47f473e0ef0d27f53.jpg
ПАРИЖ, 26 фев — РИА Новости. Акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Украине прошли в нескольких французских городах , сообщили РИА Новости организаторы движения SOS Donbass.Протесты в Роане на юге Франции и Версале прошли рядом с заводами, принадлежащими военной компании Nexter, производящей, в частности, гаубицы CAESAR, которые Париж поставляет Киеву.Фабрики предусмотрительно сняли вывеску с названием фирмы, чтобы она не фигурировала в фото- и видеоматериалах. На акции в Роане собрались порядка пятидесяти человек. Как отметила организатор манифестаций Анна Новикова-Бернэ, они столкнулись с попытками проукраинских активистов сорвать мероприятие. Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из ряда европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass, также состоялись в Берлине, Генуе, Милане и испанской Жироне. На манифестации в Берлине немецкая ассоциация "Дети войны", которая реализует проект "Аллея Ангелов", развернула стенды с фотографиями детей, убитых с 2014 года украинскими войсками в Донбассе.Многие приехали на мероприятие издалека. Ольга, одна из участников митинга, сказала, что у ее родственников в Донецке погибла вся семья и что невозможно стоять в стороне, когда западные медиа молчат о происходящем в Донбассе.Это уже пятая акция, организованная в европейских городах движением Stop Killing Donbass с начала конфликта на Украине. Ранее Новикова-Бернэ рассказала, что из-за мероприятий, которые она проводит, стала получать угрозы со стороны проукраинских активистов. Осенью 2022 года организация направила в Нацсобрание Франции петицию с требованием прекратить поставки оружия Украине. Париж уже направил Киеву шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. ВСУ также отправили ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц CAESAR. Италия и Франция согласовали поставки Украине системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также скоро в постсоветскую республику из Франции должны прибыть 12 колесных танков AMX-10RC.
https://ria.ru/20230226/ukraina-1854409332.html
https://ria.ru/20230226/ukraina-1854408898.html
https://ria.ru/20230226/germaniya-1854363218.html
украина
франция
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854416384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_372a904b926a3354fdf35f190ad4c7c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, донбасс
В мире, Украина, Франция, Донбасс
15:40 26.02.2023 (обновлено: 17:07 26.02.2023)
Во Франции прошли акции против поставок оружия Украине
Во Франции прошли акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Украине
ПАРИЖ, 26 фев — РИА Новости. Акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Украине прошли в нескольких французских городах , сообщили РИА Новости организаторы движения SOS Donbass.
Протесты в Роане на юге Франции и Версале
прошли рядом с заводами, принадлежащими военной компании Nexter, производящей, в частности, гаубицы CAESAR, которые Париж поставляет Киеву.
Фабрики предусмотрительно сняли вывеску с названием фирмы, чтобы она не фигурировала в фото- и видеоматериалах.
На акции в Роане собрались порядка пятидесяти человек. Как отметила организатор манифестаций Анна Новикова-Бернэ, они столкнулись с попытками проукраинских активистов сорвать мероприятие.
"Мы решили провести акцию в Роане, потому что это крупнейший завод про производству оружия, там работает тысяча человек. Оппозиция работала очень активно: создавали ложные аккаунты, писали, что манифестация аннулирована, мы едва успевали опровергать эту информацию, но многие приехали, несмотря на информацию об отмене", — сказала она.
Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из ряда европейских стран, включая Италию
и Германию
, и ассоциацией SOS Donbass, также состоялись в Берлине
, Генуе
, Милане
и испанской Жироне
.
На манифестации в Берлине немецкая ассоциация "Дети войны", которая реализует проект "Аллея Ангелов", развернула стенды с фотографиями детей, убитых с 2014 года украинскими войсками в Донбассе.
Многие приехали на мероприятие издалека. Ольга, одна из участников митинга, сказала, что у ее родственников в Донецке
погибла вся семья и что невозможно стоять в стороне, когда западные медиа молчат о происходящем в Донбассе.
"Это боль, которая с нами уже девять лет. Об этом должны знать: это случилось не год назад, обстрелам Донбасса уже девять лет, и когда-то это должно прекратиться. Мы выступаем за мир, за дипломатию и против поставок оружия на Украину", — подчеркнула она.
Это уже пятая акция, организованная в европейских городах движением Stop Killing Donbass с начала конфликта на Украине.
Ранее Новикова-Бернэ рассказала, что из-за мероприятий, которые она проводит, стала получать угрозы со стороны проукраинских активистов.
Осенью 2022 года организация направила в Нацсобрание Франции петицию с требованием прекратить поставки оружия Украине.
Париж
уже направил Киеву шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. ВСУ также отправили ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Ранее в МИД страны сообщили о планах Парижа направить Киеву
дополнительные 12 гаубиц CAESAR. Италия и Франция согласовали поставки Украине системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также скоро в постсоветскую республику из Франции должны прибыть 12 колесных танков AMX-10RC.